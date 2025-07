K&H: 1600 viharkár-bejelentés érkezett alig egy nap alatt

Rengeteg lakásbiztosítási kárbejelentés érkezett kedd estig a K&H-hoz az előző napokban az országon átvonuló zivatarlánc miatt – közölte a pénzintézet. Eddig összesen közel 1600 károsult jelentkezett, a K&H szakértői további bejelentésekre is számítanak. A károk felmérése azonnal megkezdődött, az előzetes becslések szerint a kárkifizetések összege meghaladhatja a 200 millió forintot. A legtöbb káreseményt Budapestről, valamint Pest-, és Békés vármegyékből jelentették be az érintettek.

„Kárszakértőink szemlementes és videós kárrendezéssel gyorsítják az ügyintézést az érintett településeken. Most és a jövőben is azt javasoljuk a károsultaknak, hogy érdemes körültekintően és a lehető leghamarabb dokumentálniuk, egyúttal bejelenteniük a károkat, amit megtehetnek közvetlenül könnyen és gyorsan K&H Bank mobilapplikációjában és az online kárbejelentő ügyfélportál felületünkön a nap 24 órájában. A folyamatban lévő kárrendezés egyszerűen nyomon követhető, valamint a hiányzó iratok pótlására is lehetőség van, így az érintettek hamar hozzájuthatnak a kártérítéshez” – nyilatkozta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese a kárbejelentésekre vonatkozóan.

A szakember elmondta, hogy tavaly a lakásbiztosítási kárbejelentések 88 százaléka digitálisan érkezett, míg idén ez az arány már elérte a 90 százalékot.

Az orkán erejű széllökésekkel és hatalmas mennyiségű csapadékkal járó viharok apropóján a pénzintézet szakértői arra is felhívták a figyelmet, hogy még azoknak is érdemes megnézniük a meglévő lakásbiztosításukat, akiknél most nem merült fel káresemény: a lakásbiztosításoknál ugyanis előfordulhat, hogy az évekkel ezelőtt megkötött szerződés nem nyújt teljes körű fedezetet az esetleges károkra. Szintén fontos figyelmet fordítani a kiegészítő biztosításokra: egy családi ház esetében például előfordulhat, hogy a lakásbiztosítási szerződésben a meglévő melléképületre, garázsra, vagy éppen a szabadban tárolt ingóságokra nem vonatkozik a biztosítás, márpedig ezekben is komoly károkat tud okozni egy, a mostanihoz hasonló vihar.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 08. A viharok miatt rakétaként lőtt ki a lakásbiztosítást kötő ügyfelek száma

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images