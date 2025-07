Újabb csapás érte a Teslát, még a vártnál is nagyobbat estek a cég eladásai

Vegyes számokat publikált ma a Tesla, a cég második negyedéves eladásai az elemzői konszenzusnál nagyobb mértékben, közel 14 százalékot estek annak ellenére, hogy a Model Y frissített verziójának kiszállításai már elkezdődtek a negyedév során. A piac viszont pozitívan reagált a ma publikált számokra, részben annak köszönhetően, hogy azok a legpesszimistább elemzői várakozásoknál mégis jobbak lettek, és a gyártási számok is pozitív meglepetést okoztak, ráadásul Kínából is jó hírek érkeztek a mai piacnyitás előtt.

Csalódást keltő értékesítési számok

Szinte sosem unatkozhatnak a Tesla részvényeit követő befektetők: Trump megválasztásával párhuzamosan jelentősen emelkedett az árfolyam, majd később részben Elon Musk politikai szerepvállalása és szélsőséges nézetei miatt elkezdtek jelentősen esni a vállalat eladásai, amit a részvényárfolyam is lekövetett. Közben megromlott a kapcsolat Elon Musk és Donald Trump között, ami nyilvános adok-kapokhoz és történelmi zuhanáshoz vezetett az elektromosautó-gyártó részvényeiben. Pozitívum azonban, hogy júniusban a vállalat elindította robotaxi szolgáltatását Texasban, viszont a befektetők nem sokáig örülhettek, hiszen Musk szombaton újra összetűzésbe került Trumppal (már a milliárdos deportálása is felmerült) az elnök költségvetési törvényjavaslata miatt (a törvényjavaslat most a képviselőházban a végső szavazás előtt áll), ami újabb jelentős esést váltott ki az árfolyamban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Ma újabb muníciót kaptak a befektetők, hiszen megérkeztek a vállalat második negyedéves értékesítési számai. A várakozások nagyjából 390 ezer darab körül szóródtak, a különböző konszenzusok az alábbiak szerint néztek ki a jelentés előtt:

a FactSet konszenzusa 387 ezer kiszállítást mutatott;

a Bloomberg konszenzusa 395 328 darabos szállításokat írt;

a Visible Alpha konszenzusa 394 380 darabos szállítást prognosztizált.

Ehhez képest a Tesla összesen 384 122 darab autót szállított ki a második negyedévben,

ami a tavalyi év azonos időszakához képest 13,5 százalékos visszaesést jelent.

A friss számok a fenti konszenzusok közül meg a legalacsonyabbat is alulmúlják, de azért a legrosszabb becsléseknél még így is jobbak: a Visible Alpha szerint volt olyan elemző, aki 360 ezer darabos szállítást várt.

Viszont összesen 410 244 autót gyártott a cég a második negyedévben, ami nagyjából megfelel a bázisidőszaki gyártási volumennek,

és érdemben felülmúlta az elemzők 400 ezer darabos várakozását.

A termelési és értékesítési jelentés mellé a vállalat semmilyen kommentárt nem fűzött, vagyis hivatalos kommunikáció nem történt az értékesítés visszaesésével kapcsolatban. Az első negyedéves jelentést a vállalat a termelés szüneteltetésével magyarázat, mivel átálltak a Model Y frissített verziójára, és számos elemző szerint a vásárlók a modellfrissítés miatt csúsztatták későbbre az autóvásárlást.

A csalódást keltő eladási számok viszont nem erősitik meg ezt a narratívát.

Musk-hatás

Néhány potenciális vásárlót elbizonytalanította, hogy Musk nyilvánosan felkarolt különböző szélsőjobboldali politikai erőket Európában, és az állami munkahelyek és támogatások leépítését felügyelő DOGE élén tevékenykedett. Bár Musk megbízása azóta lejárt, és visszatért vállalkozásaihoz, a hatás egyértelműen látszik: a Tesla európai eladásai zsinórban öt hónapja esnek, csak májusban 27,9%-os volt a csökkenés, az év első öt hónapjában pedig 37,1%-os volt a zuhanás - derült ki az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adataiból.

Viszont biztatóbb jel, hogy a kínai személygépkocsi-szövetség (CPCA) ma közzétett adatai szerint

június volt az első hónap idén, amikor a Tesla sanghaji gyárának járműszállításai növekedtek.

Az autógyártó 71 599 darabot szállított ki az üzemből júniusban, bár nem bontották le a számokat exportra és belföldi értékesítésre. Ez 0,8%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest, és 16%-os emelkedést májushoz képest. Bár szerény, de az éves növekedés fordulópontot jelenthet a Tesla számára Kínában, ahol egy könyörtelen árháborúban kell helytállnia. A kínai kormány a múlt hónapban új irányelveket mutatott be, amelyek megnyitják az utat a Tesla fejlettebb vezetőtámogató programjainak további bevezetése előtt, ami kulcsfontosságú versenyelőnyt jelenthet a cég számára, hiszen egyre inkább előtérbe kerül az intelligens járműtechnológia.

A Bloomberg közben arról ír, hogy Elon Musk átvette a Tesla európai és amerikai értékesítésének felügyeletét, miután Omead Afshar távozott. Afshar a Tesla észak-amerikai és európai értékesítési és gyártási műveleteiért felelt, mielőtt a múlt hónap végén távozott az EV-gyártótól. A távozását követően Musk és Tom Zhu alelnök osztja fel a feladatokat.

A Tesla vezetése az előző negyedéves jelentés után azt mondta a befektetőknek, hogy az új járművek, köztük a megfizethetőbb modellek, a tervek szerint az év első felében fognak gyártásba kerülni. Ezekről viszont továbbra sincs semmi hír. A teljesen új járművek - vagy a Model 3 vagy Y megfizethetőbb változatainak - hiánya is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a Tesla eladásainak visszaesése elhúzódik.

Bár a globális EV-piac növekszik, a Tesla öregedő modellcsaládjának éves eladásai 2024-ben először csökkentek. Bár Musk azt mondta, hogy az eladások 2025-ben ismét növekedni fognak - ami eleve óvatosabb előrejelzés a korábbi 20-30%-os növekedési ígéretéhez képest -, az elemzők nem osztják az optimizmusát.

A legtöbb elemző most arra számít, hogy a Tesla eladási a második egymást követő évben is csökkenni fognak, Bloomberg konszenzusa alapján 1,65 milliós értékesítést érhet el idén a cég, ami nagyjából 8%-os csökkenést jelent a tavalyi 1,79 millióhoz képest.

Ugyan az értékesítési számok csalódást okoztak, a piac pozitívan fogadta, hogy azért a legalacsonyabb elemzői becsléseknél sikerült jobb eredményeket szállítania a cégnek. Emellett a vártnál jobb gyártási számok, valamint a kínai gyárban történt fordulat úgy tűnik, hogy megmozgatta a befektetők fantáziáját, hiszen a részvényárfolyam 3,6 százalékos pluszban kezdte a mai kereskedést.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ