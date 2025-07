Elektromosautó‑botrány: kozmetikázták a számokat a kínai gyártók

Kínai elektromosautó-gyártók, a Neta és a Zeekr évek óta mesterségesen alakított eladási számokkal igyekeztek teljesíteni céljaikat, írja a Reuters. A cégek kötelező biztosításokkal és céges regisztrációkkal könyveltek le előre értékesítéseket, torzítva a piacot és megtévesztve a fogyasztókat. A botrány nyomán a kínai állam már szigorításokat tervez.

Kínai elektromosautó-gyártók, a Neta és a Zeekr az utóbbi években mesterségesen felduzzasztották eladási adataikat, hogy teljesítsék az ambiciózus céljaikat – derül ki a Reuters által megvizsgált dokumentumokból és kereskedők, illetve vásárlók beszámolóiból. A cégek a kínai regisztrációs gyakorlatot kihasználva úgy számolták el az értékesítést, hogy a tényleges eladás előtt megkötötték a járművek kötelező biztosítását,

Így idő előtt könyvelhettek le értékesítéseket, és teljesíteni tudták a havi, negyedéves célokat.

A Neta legalább 64 719 autó eladását számolta el így 2023 januárja és 2024 márciusa között, ami a hivatalosan jelentett 117 000 darab több mint felét teszi ki. A Zeekr, a Geely prémium márkája ugyanezt a módszert alkalmazta 2024 végén a déli Hsziamen városban, ahol a helyi állami tulajdonú főkereskedőjük, a Xiamen C&D Automobile segítette ebben.

Az iparágban az ilyen járműveket „nulla kilométeres használt autóknak” nevezik, mivel biztosítva és regisztrálva vannak, mielőtt valódi vevőhöz jutnának. Ez a gyakorlat az évek óta tartó árháború és túltermelés miatti kiélezett versenyben terjedt el, ám most a kínai állami média és a kormány is bírálja, és szigorításokat tervez. Például az ipari minisztérium be akarja tiltani, hogy az ilyen autókat hat hónapon belül tovább lehessen értékesíteni.

A kínai állami média szombaton név szerint is elmarasztalta a Zeekrt a módszer miatt: a China Securities Journal több városban megszólaltatott vásárlókat, akik elmondták, hogy már megkötött biztosítással vették át az autót, és úgy érezték, becsapták őket, miközben visszatérítést sem kaptak.

A Neta 2022 végétől kezdte a gyakorlatot, hogy még jogosult legyen az akkor kifutó állami EV-támogatásokra. Eladásai 2022-ben tetőztek, majd 2024-re jelentősen visszaestek, és a cég anyagi nehézségekbe került, tulajdonosa pedig 2025 júniusában csődeljárás alá került. Egyes kereskedők elmondták, hogy a Neta sok ilyen autót küldött nekik raktárra, amelyek a mai napig eladatlanok.

A Zeekr a Xiamen C&D segítségével decemberben a helyi leányvállalatok nevére biztosította és regisztrálta a járműveket, hogy még év végéig el tudja könyvelni az értékesítéseket. Sok autót később más városokban, például Pekingben és Csungkingban adtak el, gyakran kisebb kedvezménnyel és ajándék töltési kuponokkal csábítva a vevőket. A Hsziamenben decemberben jelentett 2737 eladásból csak 271-et regisztráltak tényleges rendszámmal, ami azt jelzi, hogy a többit cégek neveire könyvelték el.

Az állami média és az iparági szervezetek szerint ezek a gyakorlatok torzítják a piacot és károsítják a fogyasztók bizalmát, ezért a kormány lépéseket ígért a szabályozás szigorítására.

Címlapkép forrása: Kevin Frayer/Getty Images