Megszólaltak a tőzsdeguruk: ezekbe a részvényekbe tennék most a saját pénzüket

Az áprilisi vámháborús pánikos részvénypiaci korrekció óta nagyot mentek az amerikai és európai tőzsdék, de akik akkor nem vásároltak be, azok számára még mindig tartogatnak lehetőségeket a tőzsdék. A Business Insider hat befektetési stratégát kérdezett meg arról, hogyan cselekednének befektetőként, ha például 10 ezer dollárnyi megtakarításukat most szeretnék részvényekbe tenni.

El kell felejteni az USA részvényeket?

A JP Morgan amerikai piacokért felelős stratégája 70-30 százalékos arányban osztaná meg a befektetésre szánt összeget fejlett piaci (USA kivételével) részvények és fejlődő piaci részvények között. Véleménye szerint a 15 évnyi csalódás után idén végre minden a nemzetközi részvényekről szól, jelentősen felülteljesítők és ez még csak a kezdet lehet. Az elemző továbbra is optimista az amerikai részvényekre, de a nemzetközi papírok most vonzóbbak szerinte, tekintve, hogy milyen magas az amerikai részvények árazása. Jellemzően az amerikai részvénypiacok 15 százalékos prémiummal forognak a nemzetközi tőzsdékhez képest, de most eléri a 35 százalékot a prémium. Ráadásul a dollár gyengült az elmúlt hónapokban és az Egyesült Államokon kívüli eszközök iránti kereslet megugrott.

Két konkrét ETF-et is ajánl a stratéga, az egyik az FTSE Developed Markets ETF, a másik az iShares MSCI Emerging Markets ETF, mind a kettő közel 20 százalékot hozott már az év eleje óta.

Rakjunk kisebb cégeket is a portfólióba

A Stiefel amerikai részvénypiacokért felelős vezető stratégája három lehetőséget azonosított: az értékalapú befektetéseket, a kiskapitalizációjú cégeket és a nemzetközi részvényeket, amelyekre hosszú távon, egyharmad-egyharmad arányban osztaná szét a befektetésre szánt megtakarításait.