Az Nvidia chipjeit csempészték Kínába, most 20 év börtön várhat rájuk

Az igazságügyi minisztérium állítása szerint az ALX Solutions nevű vállalat, amelyet Chuan Geng és Shiwei Yang irányított, az elmúlt három évben engedély nélkül exportált chipeket az Egyesült Államokból Kínába.
A bírósági dokumentumok szerint a szállítmányok között szerepeltek az Nvidia H100-as grafikus feldolgozó egységei (GPU-k) is, amelyek az amerikai exportkorlátozások kiemelt célpontjai, hogy megakadályozzák Kína hozzáférését a csúcstechnológiához.
Az Nvidia szóvivője szerint az eset bizonyítja, hogy a chipek csempészése "nem járható út". A vállalat ismert partnereknek értékesíti termékeit, akik segítenek biztosítani, hogy minden eladás megfeleljen az amerikai exportszabályozásnak.
A kaliforniai székhelyű ALX Solutions három ismert alkalmazottja közül Geng a cég pénzügyeit kezelte, Yang a titkára volt, míg a vezérigazgatót nem nevezték meg a dokumentumokban.
A bírósági iratok szerint az ALX 2022 október és 2025 július között többször küldött árut az Egyesült Államokból szingapúri és malajziai szállítmányozó cégeknek.
Az ALX soha nem kapott fizetést ezektől a szállítmányozó cégektől, helyette hongkongi és kínai vállalatoktól érkezett a pénz, köztük egy kínai cégtől 1 millió dollár 2024 januárjában.
Tavaly decemberben az ALX exportkorlátozás alá eső számítástechnikai chipeket - köztük Nvidia H100 és GeForce RTX 4090 GPU-kat - tartalmazó szállítmányt küldött, amelyet az amerikai vámhatóság ellenőrzött.
Sem az ALX Solutions, sem Geng vagy Yang nem kérelmezett vagy kapott engedélyt a Kereskedelmi Minisztériumtól
- áll a dokumentumokban.
Egy 2023-as, több mint 28,4 millió dollár értékű számlán az ALX azt nyilatkozta a Super Micro Computer nevű Nvidia-chip beszállítónak, hogy az eszközöket egy szingapúri ügyfél rendelte. Azonban egy amerikai exportellenőr Szingapúrban nem tudta igazolni, hogy a chipek megérkeztek az országba, és a megnevezett vállalat nem létezett a megadott címen.
Yangot szombaton letartóztatták, míg Geng nem sokkal később feladta magát a hatóságoknak. A páros hétfőn jelent meg a Los Angeles-i szövetségi bíróságon. Bűnösségük megállapítása esetén akár 20 év börtönbüntetést is kaphatnak.
