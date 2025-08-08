Nagy izgalmakkal indult a nap a magyar tőzsdén

A nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, eközben a Mol a várakozásoktól elmaradó negyedéves eredményeket követően eséssel kezdte a pénteki napot.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 103 402 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Graphisoft Park és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

