  • Megjelenítés
Nagy izgalmakkal indult a nap a magyar tőzsdén
Üzlet

Nagy izgalmakkal indult a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
A nyitást követően az OTP történelme során először emelkedett 30 000 forint fölé, eközben a Mol a várakozásoktól elmaradó negyedéves eredményeket követően eséssel kezdte a pénteki napot.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 103 402 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, míg az OTP árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékos mínuszban van, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékos mínuszban áll a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a Duna House és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Graphisoft Park és az Opus indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Kulcs-Soft is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

344 milliárd dolláron ülnek – Mire készülnek Buffették?

Meglepetést okozott a Mol, de Hernádi Zsolt fontos üzenetet küldött

Itt az új rekord - 30 ezer forint felett az OTP!

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A gazdasági önkárosításról

Hiába lehetne olcsóbb az olajkitermelés Szaúd-Arábiában, mint Amerikában, mégis drágább, hiszen nemcsak a kitermelés költségét kell belőle finanszírozni, hanem az egész államot. Az analó

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
bitcoin befektető tőzsde nő kripto
Üzlet
Megjött a magyar inflációs adat, így reagálnak a piacok
Pénzcentrum
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility