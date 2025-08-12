  • Megjelenítés
FONTOS Veszélyhelyzetet hirdetett Donald Trump, kiadta a katonaságnak a parancsot – Hogy teheti mindezt?
 
Három részvény, ami a Wall Street-i elemzők nagy kedvence most

Portfolio
A kereskedelmi háború és a gazdasági bizonytalanságok közepette felértékelődnek a stabil jövedelmek, amit például a jelentős osztalékok kínálnak, így érdemes lehet a portfóliót osztalékpapírokkal diverzifikálni – írja cikkében a CNBC, amely top elemzők három kedvenc osztalékpapírját mutatja be. Megnéztük, milyen osztalékhozamot lehet most ezekkel a részvényekkel elérni, hogy mik a legfőbb pozitívumok fundamentálisan a cégekkel kapcsolatban, és mit gondol a többi elemző a papírokról.

Chevron

A CNBC által követett elemzők egyik favoritja a Chevron. Az amerikai olajóriás nemrégiben az elemzői várakozásokat felülmúló második negyedéves gyorsjelentést tett közzé. Bár eredményszinten csökkenésről számolt be a társaság: az előző év azonos időszakához képest több mint 40 százalékkal esett a nettó profit az alacsonyabb olajár és egy akvizíció hatása miatt, a piaci konszenzust így is felül tudta teljesíteni. Az időszakban lezárt egy jelentős felvásárlást a Chevron, 53 milliárd dollárért megvette a Hess nevű olajcéget, amelynek többek között Guyanában vannak érdekeltségei. A Chevron prognózisai szerint már a negyedik negyedévben pozitívan járulhat hozzá az eredményekhez az akvizíció és a Morgan Stanley elemzője szerint a felvásárlás javítja a cég növekedési kilátásait és portfólióját.

A Chevron részvényei jelenleg 4,5 százalékos 12 havi előretekintő osztalékhozamot kínálnak,

ami valamivel felette van a benchmarknak számító 10 éves amerikai kötvényhozamnak, ami jelenleg 4,3 százalékon áll. A vállalatnál az osztalékfizetés mellett jelentős sajátrészvény-visszavásárlások is folyamatban vannak, a lezárt negyedévben 2,9 milliárd dollárnyi osztalékfizetés mellett 2,6 milliárd dollár értékben vásárolt vissza részvényeket a cég, összesen 5,5 milliárd dollárt visszajuttatva a részvényeseknek.

