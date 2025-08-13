Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

A kedvező inflációs adatok megjelenése után az Egyesült Államokban a piaci kereskedők teljes mértékben azt kezdték el árazni, hogy a Fed szeptemberben 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, egyes vélemények pedig komolyabb vágást sem tartanak kizártnak - a Bloomberg így foglalta össze az amerikai tőzsdék szerdai menetelésének hátterét.

Az S&P 500 index tagvállalatai közül közül 400 cég árfolyama mutat ma emelkedést. A kis cégeket tömörítő Russell 2000 1,6%-kal emelkedett.

A kamatcsökkentési esélyek beárazódásával, valamint a dollár gyengülésével párhuzamosan estek az amerikai állampapírhozamok is. A kétéves kincstárjegyek hozama négy bázisponttal 3,69%-ra csökkent.

"Mivel a munkaerőpiac továbbra is gyengül, úgy gondoljuk, hogy az amerikai jegybank jövő hónapban folytatja a kamatcsökkentést, és 2026 januárjáig minden ülésen 25 bázispontos csökkentést hajt végre, ami összesen 100 bázispontot jelent" - mondta Ulrike Hoffmann-Burchardi, a UBS Global Wealth Management munkatársa a Bloomberg szerint.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy "egy kicsit korábban" megnevezheti a Fed következő elnökét, és hozzátette, hogy három-négy potenciális személyre csökkent a jelöltek száma, miközben Jerome Powell utódját keresi.

"Ahogy a piac továbbra is emészti a reálgazdaság pályájának eltolódását a júliusi inflációs és foglalkoztatási adatok kombinációját követően, intuitív módon következik, hogy a kérdés az lett: mekkora csökkentést kell végrehajtania Powellnek?" - mondta Ian Lyngen a BMO Capital Marketsnél. "Nem számítunk 50 bázispontos lépésre, bár mindenképpen látunk lehetőséget arra, hogy az elkövetkező hetekben jelentős valószínűséggel beárazódjon egy ilyen lépés" - tette hozzá.

Rick Rieder a BlackRocktól úgy véli, a Fed szeptemberben megkezdi a kamatcsökkentést, és indokolt lehet az alapkamat 50 bázispontos csökkentése, hogy jobban összhangba hozza azt a hosszabb távú inflációs várakozásokkal és a termelékenység némi javulásával, amelyet több iparágban is látunk.

"A részvények újabb lendületet vehetnek, mivel a vámokkal kapcsolatos félelmek a vártnál kisebbek, a vállalati profitszámok erősek, és az őszi jegybanki kamatcsökkentés kilátásai emelkednek" - mondta Rich Mullen, a Pallas Capital Advisorstól.

"A vámokkal kapcsolatos költségeket még mindig inkább a vállalati haszonkulcsok nyelik el, minthogy a fogyasztókra hárítanák, ami teret ad a Fed-nek a fordulatra anélkül, hogy inflációs kockázatot idézne elő" - mondta Fawad Razaqzada, a City Indextől.

Egyes vállalatok visszatartják az áremeléseket, mert attól tartanak, hogy a fogyasztók visszavesznek a költekezésből, ami fokozza az érdeklődést a kiskereskedelmi forgalomról és a fogyasztói hangulatról szóló pénteki jelentések iránt.