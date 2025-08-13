  • Megjelenítés
Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék
Kezdenek elszállni az amerikai tőzsdék

A kedden megjelent amerikai inflációs adat után a befektetők azt árazzák, hogy az amerikai jegybank akár nagyobb kamatvágást is végre hajthat, részben ennek örülnek a piacok, de a Trump-Putyin találkozó miatt a fegyverszünetben is egyre többen bíznak. Több meghatározó részvényindex is új történelmi csúcsra emelkedett szerdán.
Mi folyik a piacokon?

A kedvező inflációs adatok megjelenése után az Egyesült Államokban a piaci kereskedők teljes mértékben azt kezdték el árazni, hogy a Fed szeptemberben 25 bázispontos kamatcsökkentést hajt végre, egyes vélemények pedig komolyabb vágást sem tartanak kizártnak - a Bloomberg így foglalta össze az amerikai tőzsdék szerdai menetelésének hátterét.

Az S&P 500 index tagvállalatai közül közül 400 cég árfolyama mutat ma emelkedést. A kis cégeket tömörítő Russell 2000 1,6%-kal emelkedett. 

A kamatcsökkentési esélyek beárazódásával, valamint a dollár gyengülésével párhuzamosan estek az amerikai állampapírhozamok is. A kétéves kincstárjegyek hozama négy bázisponttal 3,69%-ra csökkent.

"Mivel a munkaerőpiac továbbra is gyengül, úgy gondoljuk, hogy az amerikai jegybank jövő hónapban folytatja a kamatcsökkentést, és 2026 januárjáig minden ülésen 25 bázispontos csökkentést hajt végre, ami összesen 100 bázispontot jelent" - mondta Ulrike Hoffmann-Burchardi, a UBS Global Wealth Management munkatársa a Bloomberg szerint.

Donald Trump elnök azt mondta, hogy "egy kicsit korábban" megnevezheti a Fed következő elnökét, és hozzátette, hogy három-négy potenciális személyre csökkent a jelöltek száma, miközben Jerome Powell utódját keresi.

"Ahogy a piac továbbra is emészti a reálgazdaság pályájának eltolódását a júliusi inflációs és foglalkoztatási adatok kombinációját követően, intuitív módon következik, hogy a kérdés az lett: mekkora csökkentést kell végrehajtania Powellnek?" - mondta Ian Lyngen a BMO Capital Marketsnél. "Nem számítunk 50 bázispontos lépésre, bár mindenképpen látunk lehetőséget arra, hogy az elkövetkező hetekben jelentős valószínűséggel beárazódjon egy ilyen lépés" - tette hozzá.

Rick Rieder a BlackRocktól úgy véli, a Fed szeptemberben megkezdi a kamatcsökkentést, és indokolt lehet az alapkamat 50 bázispontos csökkentése, hogy jobban összhangba hozza azt a hosszabb távú inflációs várakozásokkal és a termelékenység némi javulásával, amelyet több iparágban is látunk.

"A részvények újabb lendületet vehetnek, mivel a vámokkal kapcsolatos félelmek a vártnál kisebbek, a vállalati profitszámok erősek, és az őszi jegybanki kamatcsökkentés kilátásai emelkednek" - mondta Rich Mullen, a Pallas Capital Advisorstól.

"A vámokkal kapcsolatos költségeket még mindig inkább a vállalati haszonkulcsok nyelik el, minthogy a fogyasztókra hárítanák, ami teret ad a Fed-nek a fordulatra anélkül, hogy inflációs kockázatot idézne elő" - mondta Fawad Razaqzada, a City Indextől.

Egyes vállalatok visszatartják az áremeléseket, mert attól tartanak, hogy a fogyasztók visszavesznek a költekezésből, ami fokozza az érdeklődést a kiskereskedelmi forgalomról és a fogyasztói hangulatról szóló pénteki jelentések iránt.

400 pont feletti pluszban a Dow Jones

Kitörő a lelkesedés a tengerentúli részvénypiacokon. A Dow Jones már 450 pont közeli pluszokat mutat, ez 1%-os emelkedésnek felel meg.

Az S&P 500 index eközben új csúcsokat dönt, 0,2%-kal kapaszkodott feljebb. A Nasdaq indexe 0,05%-ot ment felfelé.

A befektetők étvágyát az hozta meg, hogy mostanra biztosra árazzák a piacok a Fed szeptemberi kamatcsökkentését.

A nagyobb papírok közül kiemelkedik az Amazon 1,4%-os nyeresége, az Apple 1,7%-os emelkedése, a Berkshire Hathaway 1,7%-os menetelése. De feltűnő, hogy a kisebb cégeket tömörítő árfolyamindexek felülteljesítenek a szerdai kereskedésben.

Kitart a jó hangulat

Továbbra is pluszban tartózkodnak az amerikai részvényindexek. A Dow Jones 0,88%-kal került feljebb, az S&P 500 index 0,19%-ot emelkedett, a Nasdaq 0,08%-kal kapaszkodott feljebb.

Menetelnek tovább az amerikai tőzsdék

Az S&P 500 és a Nasdaq indexek szerdán rekordmagasra emelkedtek, a befektetők egyre inkább bíznak abban, hogy a Federal Reserve a jövő hónapban újraindíthatja monetáris politikai lazítási ciklusát.

A Dow Jones 0,77%-kal került feljebb, az S&P 500 index 0,1%-ot, a Nasdaq 0,01%-ot emelkedett.

A héten megkönnyebbülést jelentettek a befektetők számára azok a jelek, hogy az amerikai importvámok nem szűrődtek be teljesen a fogyasztói árakba - írja a Reuters.

A kereskedők a CME FedWatch eszköze szerint a múlt heti 89,2%-ról most már teljes mértékben 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak. A jegybank legutóbb decemberben csökkentette irányadó rátáját.

"Eléggé biztosak vagyunk abban, hogy szeptemberben legalább 25 bázispontos kamatcsökkentésre számíthatunk" - mondta Thomas Hayes, a Great Hill Capital LLC New York-i székhelyű cég elnöke, és megjegyezte, hogy a Fed-nek a munkaerőpiac gyengeségére kell reagálnia.

A 11 S&P 500 szektor közül tíz emelkedett, élén a fogyasztói diszkrecionális termékekkel, amelyek 1,1%-kal nőttek, az Amazon.com és a Tesla pedig egyenként több mint 1,5%-kal emelkedett.

"A csökkenő kamatlábak segítenek (a kis kapitalizációjú vállalatoknak) az adósságterheik refinanszírozásában is, ami nagyon pozitívan hat sok lemaradó részvényre, amelyek nem mozdultak el annyira az áprilisi mélypontokról való nagy emelkedés során" - mondta Hayes.

A CBOE volatilitási indexe, amelyet a Wall Street félelemmérőjeként is emlegetnek, 14,46-ra esett, ami január óta a legalacsonyabb érték.

Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?

Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében a világ részvénypiacainak kilátásait tekintettük át, miután az S&P 500 és a Nasdaq 100 mellett több más részvénypiac is új csúcsokat ütött kedden és szerda hajnalban. Vendégünk volt Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvénypiaci elemzője. Az részvénypiaci csúcsok ismeretében különösen fontos üzenete van, hogy minden korábbi várakozással ellentétben a magyarok köszönik szépen, jól érzik magukat továbbra is magyar állampapírokban. A lakossági állampapírok állományalakulását, annak trendjeit Süle-Szigeti Bulcsúval a Portfolio pénzügy rovatának elemzőjével tekintettük át.

Tovább felfelé

Mérsékelten emelkednek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq 0,4-0,7%-ot erősödött. Európához hasonlóan itt is széleskörű a rali, szinte minden szektor kiveszi a részét az emelkedésből. A befektetők részben a vártnál jobb amerikai inflációs adatnak örülnek, ami lehetőséget ad az amerikai jegybanknak arra, hogy kamatot csökkentsen, de a befektetők már a Trump-Putyin találkozó esetleges pozitív kimenetelét is árazzák.

Alulteljesít a magyar tőzsde

Kitart a jó hangulat az európai tőzsdéken, a német DAX 0,8% pluszban áll, a francia CAC 0,4%-ot emelkedett. A magyar tőzsde lemaradó ma, a BUX Index 0,2%-os mínuszban áll, ami mögött a Mol, a Richter és a Magyar Telekom esése áll.

Emelkedés Európában

Mérsékelt emelkedéssel nyitottak az európai részvénypiacok, a vezető részvényindexek 0,3-0,5 százalékot emelkedtek. Széles körű a rali, több szektor papírjai is emelkednek, az autógyártók részvényei azonban alulteljesítenek.

Változások a Mol vezetésében

Vezetői változásokat jelentett be a Mol: 2025. augusztus 15-től Székely Ákos veszi át a csoportszintű pénzügyi vezérigazgató-helyettesi posztot, míg Simola József a Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások üzletág ügyvezető igazgatójaként folytatja pályafutását.

Adóemelés jön a benzinkutakon, drágulni fognak az üzemanyagok

A jövedéki adó inflációkövető emelése 2026-tól jelentősen növeli az üzemanyagárakat, miközben az üzemanyagfogyasztás az idei első félévben közel 3 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest - számolt be a hvg.

Kis plusz

Mérsékelt emelkedéssel indult a nap a magyar tőzsdén, a BUX értéke 0,2 százalékkal került feljebb, az OTP a tegnapi esés után ma 0,5 százalékot emelkedett, a Mol 0,4 százalékot esett.

AI-startup vásárolná fel a világ legnépszerűbb böngészőjét

A mesterséges intelligenciával foglalkozó Perplexity meglepő, 34,5 milliárd dolláros ajánlatot tett a Google Chrome böngésző felvásárlására, noha a Google nem jelezte, hogy el kívánná adni a világ legnépszerűbb böngészőjét. Az iparági szereplők szerint az összeg messze elmarad a Chrome valódi értékétől.

Jó a hangulat

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 1,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,3 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,37 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,96 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,06 százalékos mínuszban van.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,76 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,44 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,27 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra.

Mi várható makro fronton?

A német inflációs statisztika már felülvizsgált értéke érkezik, ez várhatóan nem hoz érdemi piaci hatást.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,5 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 27,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 44 458,61 1,1% 0,8% 0,2% 4,5% 13,0% 58,9%
S&P 500 6 445,76 1,1% 2,3% 3,0% 9,6% 20,6% 90,7%
Nasdaq 23 839,2 1,3% 3,6% 4,6% 13,5% 28,6% 113,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 718,17 2,1% 5,3% 8,0% 7,1% 22,0% 87,0%
Hang Seng 24 969,68 0,3% 0,3% 3,4% 24,5% 45,9% -1,1%
CSI 300 4 143,83 0,5% 1,0% 3,2% 5,3% 24,6% -10,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 024,78 -0,2% 0,7% -1,0% 20,7% 35,5% 84,0%
CAC 7 753,42 0,7% 1,7% -1,0% 5,0% 6,9% 52,8%
FTSE 9 147,81 0,2% 0,1% 2,3% 11,9% 11,4% 45,7%
FTSE MIB 41 935,42 0,8% 2,9% 4,6% 22,7% 31,3% 105,2%
IBEX 14 859 0,0% 3,1% 6,1% 28,2% 39,6% 103,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 031,3 -0,2% 2,2% 4,1% 31,1% 43,8% 182,8%
ATX 4 716,84 -0,1% 4,3% 5,2% 28,8% 32,2% 106,2%
PX 2 294,52 0,3% 1,7% 5,8% 30,4% 47,2% 147,4%
Magyar blue chipek              
OTP 30 100 -1,3% 4,0% 7,8% 38,8% 67,5% 171,2%
Mol 2 998 1,0% -0,8% -1,1% 9,8% 9,1% 65,8%
Richter 10 450 0,5% -0,1% 2,5% 0,5% 0,6% 44,9%
Magyar Telekom 1 874 1,4% 6,8% 5,2% 47,1% 74,8% 391,9%
Nyersanyagok              
WTI 64,22 -1,2% -3,0% -7,8% -11,3% -21,2% 50,5%
Brent 66,15 -0,8% -2,3% -6,0% -11,5% -18,2% 45,4%
Arany 3 343,95 -0,1% -1,2% -0,6% 27,4% 36,0% 72,0%
Devizák              
EURHUF 395,4 -0,1% -0,7% -1,1% -3,9% 0,4% 14,5%
USDHUF 339,1518 -0,6% -1,5% -0,8% -14,6% -5,9% 16,0%
GBPHUF 457,1299 -0,1% -0,1% -0,9% -8,1% -0,7% 19,7%
EURUSD 1,1659 0,5% 0,8% -0,3% 12,6% 6,7% -1,2%
USDJPY 148,0450 0,0% 0,4% 1,0% -5,8% 0,1% 38,5%
GBPUSD 1,3488 0,6% 1,5% -0,1% 7,7% 5,5% 3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 120 107 1,2% 5,2% 2,2% 27,2% 102,3% 938,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,28 0,3% 1,8% -3,2% -6,5% 9,4% 538,6%
10 éves német állampapírhozam 2,7 1,8% 4,7% 0,7% 14,4% 24,9% -663,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,03 0,4% -1,4% 0,1% 6,2% 6,8% 203,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
