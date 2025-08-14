Annyit késtek a vonatok, hogy kirúgták a vasút vezérigazgatóját

Csütörtökön 17 órakor Patrick Schnieder közlekedési miniszter rövid sajtónyilatkozatot tett a Deutsche Bahnnal kapcsolatban,

amelyben mindössze két tömör mondattal köszönt el a vasúttársaság vezetőjétől.

A szűkszavú közlemény különösen annak fényében meglepő, hogy Lutz nyolc éven át volt vezérigazgató, összesen pedig 15 évet töltött a vállalat igazgatóságában. A vasutascsaládból származó szakember 1994 óta dolgozott a Deutsche Bahnnál, szerződését pedig 2022-ben további öt évvel meghosszabbították.

Lutz régóta kritikák kereszttüzében állt, elsősorban a katasztrofális pontossági mutatók miatt. A német vasút gyenge teljesítménye már a nemzetközi sajtóban is visszhangot keltett – nemrég a The Washington Post is lesújtó cikket közölt a német vonatokról.

A Deutsche Bahn helyzete drámai

– fogalmazott Schnieder, különösen kiemelve az ügyfél-elégedettség, a pontossági mutatók és a jövedelmezőség problémáit.

A közlekedési miniszterre az utóbbi időben egyre nagyobb nyomás nehezedett a személyi változtatások végrehajtása érdekében. Különösen a CDU tagjai sürgették Lutz eltávolítását – nemcsak a koalíciós megállapodásban foglaltak miatt, hanem mert a pártban sokan elvesztették türelmüket a krónikusan késő vonatok miatt.

A Bild információi szerint Lutznak nem kell azonnal távoznia; egy átmeneti időszakban hivatalban marad, amíg utódját kinevezik.

