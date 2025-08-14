Öt magyar városban nyílnak idén új BYD autókereskedések

Tovább bővíti magyarországi kiskereskedelmi és szervizhálózatát a BYD, 2025 negyedik negyedévében öt új helyszínen nyílnak új autó márkakereskedések: Debrecenben, Kecskeméten, Nyíregyházán, Székesfehérváron és Budapesten - közölte a kínai autógyártó magyarországi képviselete.

Az új helyszínek között szerepel Budapest XIII. kerületében a Pappas Auto által, Debrecenben az AutoWallis által, Kecskeméten és Nyíregyházán a JP Auto által, Székesfehérváron az Autócentrum Szabó által üzemeltett szalonok.

Az új márkakereskedésekben a BYD teljes modellpalettája elérhető lesz.

A bejelentés a 2025 első felében megnyílt márkakereskedések sorát követi, és jól példázza a BYD törekvését, hogy ügyfélkörét a fővároson túl is bővítse. A márka járművei jelenleg Budapesten, Győrben, Pécsett és Szegeden érhetők el.

A BYD márka 2023 októberében jelent meg konnektorról tölthető, tisztán elektromos és plug-in hybrid járműveivel Magyarországon. Emellett a BYD Auto magyarországi gyártóhely építését kezdte el Szegeden több milliárd eurós beruházással, nemrégiben pedig bejelentette, hogy Budapestre telepíti európai vállalati és fejlesztési központját.

