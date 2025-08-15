Múlt héten még ki akarta rúgatni a vezérigazgatót Trump, most már részesedést venne az amerikai chipgyártó óriásban

A bennfentesek szerint a Trump-adminisztráció és az Intel között zajló egyeztetések célja, hogy az amerikai kormány részesedést szerezzen a nehézségekkel küzdő chipgyártó vállalatban. A megállapodás elsősorban az Intel ohiói gyárközpontjának megerősítését szolgálná, amely korábban a világ legnagyobb chipgyártó létesítményeként volt beharangozva, de a projektet többször későbbre halasztották.
A tárgyalások egy héttel azután kezdődtek, hogy Trump elnök Lip-Bu Tan vezérigazgató leváltását sürgette,
akit korábbi kínai kapcsolatai miatt "erősen érdekellentétben állónak" nevezett.
A részletek még kidolgozás alatt állnak, de az elképzelés szerint a kormány fizetne a részesedésért. Az Intel részvényei a hírek hatására csütörtökön 7,4 százalékkal emelkedtek, a vállalat piaci értéke így körülbelül 104,4 milliárd dollárra nőtt.
A Fehér Ház szóvivője, Kush Desai szerint a "hipotetikus üzletekről szóló beszélgetéseket spekulációnak kell tekinteni, amíg a kormányzat hivatalosan be nem jelenti". Az Intel közleményben jelezte, hogy "mélyen elkötelezett Trump elnök azon törekvéseinek támogatása mellett, hogy megerősítse az USA technológiai és gyártási vezető szerepét", de nem kívánt kommentálni "pletykákat vagy spekulációkat".
Egy esetleges megállapodás jelentősen javítaná az Intel pénzügyi helyzetét, amely az utóbbi időben költségcsökkentésre és létszámleépítésre kényszerült. Az Intel, amely egykor a chipgyártás úttörője volt, az utóbbi években piaci részesedésének és technológiai előnyének elvesztésével küzd. Tan elődje, Pat Gelsinger az ohiói gyárbővítést a vállalat visszatérési tervének részeként népszerűsítette, de a pénzügyi nehézségek veszélyeztették a projektet. Idén a bővítést a 2030-as évekre halasztották, és júliusban a vállalat bejelentette, hogy tovább késnek az ohiói tervek.
Az Intel eredetileg a 2022-es Chips and Science Act legnagyobb kedvezményezettje lett volna, bár ez a program Trump alatt bizonytalanná vált. A lépés illeszkedik Trump közvetlen beavatkozásainak sorába a kulcsfontosságú iparágakban, mint például a félvezetőgyártók Kínába irányuló eladásaiból való 15%-os részesedés megszerzése, vagy az United States Steel eladásának engedélyezése egy japán versenytársnak. Ohio állam, ahol az Intel gyár épülne, politikailag is fontos terület, hiszen Trump mindhárom elnökválasztáson győzött itt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
