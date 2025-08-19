Alig nyitották meg Kínát az Nvidia előtt, máris új chippel tarolna a piacon

A B30A kódnéven ismert új chip várhatóan a zászlóshajónak számító B300-as számítási teljesítményének körülbelül felét nyújtja majd.
Az új chip nagy sávszélességű memóriával és az Nvidia NVLink technológiájával rendelkezik, amelyek a processzorközti gyors adatátvitelt biztosítják.
Az Nvidia a tervek szerint már jövő hónapban tesztpéldányokat szállíthat kínai ügyfeleknek, bár a chip specifikációi még nem véglegesek. A vállalat közleményben hangsúlyozta, hogy minden termékük az illetékes hatóságok teljes jóváhagyásával készül, és kizárólag hasznos kereskedelmi célokra tervezik őket.
Donald Trump múlt héten felvetette, hogy engedélyezheti az Nvidia-chipek csökkentett teljesítményű változatainak értékesítését Kínában. Ez egy példátlan megállapodás részeként történne, melynek keretében az Nvidia és az AMD a kínai chipeladásaikból származó bevétel 15%-át az amerikai kormánynak adnák.
Az amerikai törvényhozók aggódnak, hogy a fejlett AI chipek akár csökkentett teljesítményű változataihoz való hozzáférés is akadályozhatja az USA vezető szerepének megőrzését a mesterséges intelligencia terén. Az Nvidia viszont azzal érvel, hogy fontos fenntartani a kínai érdeklődést chipjei iránt, hogy a fejlesztők ne váltsanak teljesen át az olyan versenytársak termékeire, mint a Huawei.
Az Nvidia emellett egy másik, Blackwell architektúrán alapuló Kína-specifikus chip, az RTX6000D szállítását is tervezi, amely elsősorban AI következtetési feladatokhoz készül.
Ez a chip a H20-nál olcsóbb lesz, tükrözve gyengébb specifikációit és egyszerűbb gyártási követelményeit. Az RTX6000D kis tételekben várhatóan szeptemberben érkezik a kínai ügyfelekhez.
Kína az Nvidia bevételének 13%-át adta az elmúlt pénzügyi évben, de a fejlett AI chipekhez való kínai hozzáférés az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek egyik legnagyobb ütközőpontjává vált. Az Nvidia csak júliusban kapott engedélyt a H20 értékesítésének újrakezdésére, miután áprilisban hirtelen leállították az eladásokat.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
