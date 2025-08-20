  • Megjelenítés
Globális létszámstopot hirdetett meg Európa egyik legnagyobb vállalata
Globális létszámstopot hirdetett meg Európa egyik legnagyobb vállalata

A dán gyógyszergyártó óriás, a Novo Nordisk bejelentette, hogy világszerte létszámstopot vezet be – írta meg a Reuters.

A döntés az üzleti szempontból nem kritikus munkakörökre vonatkozik, vagyis a cég továbbra is vesz fel dolgozókat a gyártás, a kutatás-fejlesztés és az értékesítés kulcsterületeire.

A vállalat szerint a lépés

célja a költségek kordában tartása és a működés hatékonyságának növelése.

A Novo Nordisk az elmúlt években robbanásszerű növekedést produkált a 2-es típusú cukorbetegség, illetve a fogyás kezelésére használt gyógyszereinek – köztük az Ozempicnek és a Wegovynak – köszönhetően. A kereslet azonban olyan mértékben nőtt, hogy a gyártó világszerte kapacitásbővítésekbe kezdett, ami jelentős költségekkel járt - most ez a nagy lendület üthet vissza.

