  • Megjelenítés
Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál
Üzlet

Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál

Portfolio
Ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 

A társaság közölte: a 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azok az ügyfelek, akiknek az éves fogyasztása nem kiegyenlítetten jelentkezik minden hónapban, hanem szezonálisan, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb,

változást tapasztalhattak a költségek eloszlásában.

Az MVM fejlesztette áramszámlázási rendszerét, ennek eredményeként

a KIF IV-es ügyfelek ismét választhatják az egyenletes részszámlázást.

Ennek segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is.

Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:

  • Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.
  • Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.

Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.

Közölték azt is, hogy az egyenletes részszámlázásra történő átállás elvégezhető:

  • Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani
  • Telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító szám megadásával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Ha az ételpazarlás ország lenne...

Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
mentoauto-mento-budapest-épület-jármű-közlekedés-mentőszolgálat-országház-segélyhívó-szállítás-út-város
Üzlet
Balesetben felborult egy mentőautó Budapesten
Pénzcentrum
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility