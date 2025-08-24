Változást jelentett be az MVM Next a számlázásnál

Ismét elérhetővé válik az egyenletes részszámlázás lehetősége az idősoros elszámolással érintett, okosmérővel rendelkező ügyfelek számára - közölte az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

A társaság közölte: a 2025. januártól bevezetett idősoros elszámolás alapján az okosmérős ügyfelek villamosenergia-számláikat minden naptári hónapban a tényfogyasztásról kapják, az okosmérőből távleolvasással megkapott mérőállás alapján. Az új elszámolási mód bevezetése ugyan éves szinten nem jelent többletköltséget és a rezsicsökkentett áron számlázott villamosenergia-mennyiség továbbra is biztosított, de azok az ügyfelek, akiknek az éves fogyasztása nem kiegyenlítetten jelentkezik minden hónapban, hanem szezonálisan, például a téli hónapokban magasabb, míg a nyári hónapokban alacsonyabb,

változást tapasztalhattak a költségek eloszlásában.

Az MVM fejlesztette áramszámlázási rendszerét, ennek eredményeként

a KIF IV-es ügyfelek ismét választhatják az egyenletes részszámlázást.

Ennek segítségével előre tervezhető, azonos havi rezsiköltségek mellett fizethetik áramszámláikat – még az őszi-téli fűtési szezon idején is.

Az új fejlesztés bevezetésével az ügyfelek választhatnak:

Maradhatnak a tényfogyasztás szerinti elszámolásnál – ebben az esetben nincs teendőjük, a számlázás automatikusan történik a távleolvasott fogyasztási adatok alapján.

Kérhetik az egyenletes részszámlázást – ez esetben az éves várható fogyasztás alapján havonta azonos összegű számlát kapnak.

Diktálásra egyik esetben sincs szükség, sem lehetőség.

Közölték azt is, hogy az egyenletes részszámlázásra történő átállás elvégezhető:

Az MVM Next online ügyfélszolgálatán vagy az MVM Next appban a Számláim / Számlabeállítások menüpontban, ahol a várható éves mennyiséget is be lehet állítani

Telefonos automata segítségével a 06 1 238 1830-as telefonszámon, a felhasználó azonosító szám megadásával.

