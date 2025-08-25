  • Megjelenítés
Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén

Portfolio
Bár az európai piacokon kisebb eséssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde felülteljesítő a régióban.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékot emelkedett, így jelenleg 105 802 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékos pluszban van, a Mol árfolyama 0,6 százalékkal került feljebb, az OTP árfolyama 0,2 százalékos pluszban áll, míg a Richter árfolyama 0,1 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Opus és a PannErgy teljesít, míg a leggyengébben a Rába és az Appeninn indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de az Appeninn is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Címlapkép forrása: Portfolio

