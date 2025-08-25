  • Megjelenítés
Feloldják a shortolási tilalmat a török tőzsdén
Feloldják a shortolási tilalmat a török tőzsdén

Portfolio
A török hatóságok a hónap végén tervezik megszüntetni a márciusban bevezetett shortolási tilalmat, hogy vonzóbbá tegyék a részvénypiacot a külföldi befektetők számára - írta meg a Bloomberg.

A döntés hátterében több tényező áll: a török tőzsdeindex rekordmagasságba emelkedése és a jegybanki kamatcsökkentések újraindítása is szerepet játszik - közölték névtelenséget kérő források.

A shortolási tilalmat eredetileg márciusban vezették be, hogy korlátozzák a piaci következményeket, miután Ekrem Imamoglu isztambuli polgármestert korrupciós vádakkal letartóztatták. A háromszor meghosszabbított tilalom augusztus 29-én jár le.

A források szerint a tilalom feloldása várhatóan növeli majd a kereskedési volument és vonzóbbá teszi a török részvénypiacot a külföldi befektetők számára.

A szabályozó hatóság várhatóan más intézkedéseket is megszüntet, köztük az enyhített részvény-visszavásárlási szabályokat.

A külföldi befektetők török részvényállománya augusztus 15-én 33,7 milliárd dollárt tett ki a Bloomberg adatai szerint. Ez a teljes részvénypiaci tulajdon mintegy 40%-át jelenti, szemben a történelmi átlagnak számító 60%-kal.

A tilalom megszüntetése a 2021 végén bevezetett válságkezelő betéti program felszámolását követi, amely kormányzati garanciát nyújtott a megtakarítóknak a valutaleértékelődés ellen. Az ilyen intézkedések megszüntetése Mehmet Simsek pénzügyminiszter rendszeresen hangoztatott céljai közé tartozik.

A török Borsa Istanbul 100 Index hétfőn 1,2%-ot emelkedett, és újabb rekordot döntött. Az index idén 17%-kal erősödött líra alapon.

