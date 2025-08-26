Földbe álltak a jövőálló befektetések Amerikában Trump politikájának köszönhetően

A BloombergNEF (BNEF) jelentése szerint a szektorba irányuló befektetések
20,5 milliárd dollárral, azaz 36 százalékkal csökkentek az előző fél évhez képest.
- számolt be a Bloomberg. A júliusban elfogadott adó- és költségvetési törvény ("Big Beatiful Bill") jelentősen megnyirbálta az eddigi állami támogatásokat, amelyek a növekedés fő motorját adták.
A visszaesés legnagyobb vesztese a szélenergia volt. A jelentés szerint a beruházások 67 százalékkal estek éves összevetésben, az offshore projektek pedig egyáltalán nem jutottak finanszírozáshoz. Az onshore fejlesztések kiadásai is 80 százalékkal csökkentek az előző félévhez képest. A piaci szereplők szerint Trump „nyílt ellenszenve” a szélenergiával szemben növelte a befektetési kockázatokat és elriasztotta a tőkét. Remek példa erre az Orsted története, amelynek részvényei közel 17 százalékot zuhantak, miután az amerikai kormány leállította a vállalat szinte kész szélerőmű-projektjének építését.
A napenergia-projektek is érezhetően megsínylették a változásokat, bár kisebb mértékben. A bizonytalanságot növelte az amerikai vámok sorsa körüli huzavona, ami a projektköltségeket és a beruházási hajlandóságot egyaránt visszavetette.
Miközben az Egyesült Államokban visszaesett a megújulók iránti befektetői étvágy,
az Európai Unióban közel 30 milliárd dollárra nőtt a megújulóenergia-projektek értéke az idei első félévben
- ez arra utal, hogy a tőke egy része a politikailag kiszámíthatóbb, támogatásokkal ösztönzött piacokra áramlik át.
Az amerikai piac paradox helyzetbe került: az országban soha nem látott ütemben nő az áramfogyasztás az adatközpontok és az ipari villamosítás miatt, miközben a tiszta energiába irányuló beruházások drámaian visszaestek. A BNEF elemzői szerint a trend tartós maradhat, ha a Trump-adminisztráció nem változtat energiapolitikáján.
A címlapkép illusztráció.
