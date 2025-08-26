  • Megjelenítés
Földbe álltak a jövőálló befektetések Amerikában Trump politikájának köszönhetően
Üzlet

Földbe álltak a jövőálló befektetések Amerikában Trump politikájának köszönhetően

Portfolio
Az Egyesült Államokban 2025 első felében meredeken visszaestek a megújulóenergia-beruházások, miután Donald Trump elnök kormányzata radikális támogatáscsökkentést és vámintézkedéseket vezetett be.

A BloombergNEF (BNEF) jelentése szerint a szektorba irányuló befektetések

20,5 milliárd dollárral, azaz 36 százalékkal csökkentek az előző fél évhez képest.

- számolt be a Bloomberg. A júliusban elfogadott adó- és költségvetési törvény ("Big Beatiful Bill") jelentősen megnyirbálta az eddigi állami támogatásokat, amelyek a növekedés fő motorját adták.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum.
Információ és jelentkezés

A visszaesés legnagyobb vesztese a szélenergia volt. A jelentés szerint a beruházások 67 százalékkal estek éves összevetésben, az offshore projektek pedig egyáltalán nem jutottak finanszírozáshoz. Az onshore fejlesztések kiadásai is 80 százalékkal csökkentek az előző félévhez képest. A piaci szereplők szerint Trump „nyílt ellenszenve” a szélenergiával szemben növelte a befektetési kockázatokat és elriasztotta a tőkét. Remek példa erre az Orsted története, amelynek részvényei közel 17 százalékot zuhantak, miután az amerikai kormány leállította a vállalat szinte kész szélerőmű-projektjének építését.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A napenergia-projektek is érezhetően megsínylették a változásokat, bár kisebb mértékben. A bizonytalanságot növelte az amerikai vámok sorsa körüli huzavona, ami a projektköltségeket és a beruházási hajlandóságot egyaránt visszavetette.

Miközben az Egyesült Államokban visszaesett a megújulók iránti befektetői étvágy,

az Európai Unióban közel 30 milliárd dollárra nőtt a megújulóenergia-projektek értéke az idei első félévben

- ez arra utal, hogy a tőke egy része a politikailag kiszámíthatóbb, támogatásokkal ösztönzött piacokra áramlik át.

Az amerikai piac paradox helyzetbe került: az országban soha nem látott ütemben nő az áramfogyasztás az adatközpontok és az ipari villamosítás miatt, miközben a tiszta energiába irányuló beruházások drámaian visszaestek. A BNEF elemzői szerint a trend tartós maradhat, ha a Trump-adminisztráció nem változtat energiapolitikáján.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

