Vezérigazgatót vált a K&H Biztosító
Vezérigazgatót vált a K&H Biztosító

Portfolio
Evgeni Benbasat váltja szeptember 1-jétől Nik Vinckét a K&H Biztosító élén, aki a KBC Csoport regionális vezetésében folytatja munkáját - közölte a társaság.
Nik Vincke 2015 óta vezette a K&H Biztosítót, mostantól pedig nemzetközi szinten erősíti a KBC felsővezetését, mint a Nemzetközi divízió biztosításokért felelős ügyvezető igazgatója. Utódja, Evgeni Benbasat 2000 óta dolgozik a biztosítási szektorban,

korábban a UBB MetLife, az ALICO, és az Instinct Insurance vezetőjeként is tevékenykedett.

A KBC Csoporthoz 2018-ban csatlakozott, ahol a bolgár DZI biztosító ügyvezető igazgatójaként és igazgatósági tagjaként jelentős szerepe volt az élet- és bankbiztosítási üzletágak fejlesztésében Miután az elmúlt két és fél évben létrehozta és vezette az innovatív általános biztosítót, az Instinctet, most visszatér a KBC csoport magyarországi leányvállalatához, a K&H Biztosítóhoz - közölte a társaság.

