Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Tovább vette saját részvényeit az Opus
Tovább vette pénteken saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, augusztus 29-én 39 215 darab saját részvényt vásárolt 583,3 Ft/db átlagáron, 22,9 millió forint értékben a tőzsdei kereskedésben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 208 161 db, csoport szinten összesen 161 620 982 db (23,14%).
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
A BYD részvényei közel 8 százalékot zuhantak, miután a kínai elektromos autógyártó jelentős nyereségcsökkenésről számolt be a második negyedévre az országban zajló agresszív árháború közepette - írta meg a Cnbc.
Mi történik a tőzsdéken?
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Péntek délután amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot esett, amit a félvezetőgyártó cégek részvényei vezettek. A Hang Seng 1,7 százalékos pluszban áll, az egyedi sztorik körül itt kiemelhető az Alibaba, amely több mint 17 százalékot ugrott, miután erős növekedésről számolt be a cég, amit az AI segített a cloud üzletágban. A Shanghai Composite 0,2 százalékot erősödött és 10 éves csúcs közelében áll.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg az FTSE-100 kis eséssel nyithat.
- Az amerikai tőzsdéken ma nemzeti ünnep miatt nincs tőzsdei kereskedés.
Mi várható makro fronton?
Ma a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 31,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 544,88
|-0,2%
|-0,2%
|2,0%
|7,1%
|10,2%
|58,9%
|S&P 500
|6 460,26
|-0,6%
|-0,1%
|1,4%
|9,8%
|15,5%
|84,2%
|Nasdaq
|23 415,42
|-1,2%
|-0,4%
|0,5%
|11,4%
|21,2%
|95,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 718,47
|-0,3%
|0,2%
|5,0%
|7,1%
|11,4%
|86,7%
|Hang Seng
|25 077,62
|0,3%
|-1,0%
|-1,8%
|25,0%
|41,0%
|-1,4%
|CSI 300
|4 496,76
|0,7%
|2,7%
|8,3%
|14,3%
|37,2%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 902,21
|-0,6%
|-1,9%
|-1,3%
|20,1%
|26,4%
|83,4%
|CAC
|7 703,9
|-0,8%
|-3,3%
|-2,0%
|4,4%
|0,8%
|54,0%
|FTSE
|9 187,34
|-0,3%
|-1,4%
|0,6%
|12,4%
|9,6%
|54,1%
|FTSE MIB
|42 196,2
|-0,6%
|-2,6%
|2,3%
|23,4%
|23,4%
|112,7%
|IBEX
|14 935,8
|-0,9%
|-3,0%
|4,1%
|28,8%
|31,5%
|109,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 554,6
|-1,2%
|-2,8%
|1,5%
|29,3%
|40,1%
|194,3%
|ATX
|4 614,36
|-0,8%
|-3,6%
|0,9%
|26,0%
|24,5%
|104,8%
|PX
|2 267,93
|-0,6%
|-1,4%
|1,7%
|28,8%
|43,3%
|149,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 530
|-0,8%
|-3,9%
|3,6%
|36,1%
|59,8%
|189,8%
|Mol
|2 914
|-1,2%
|-1,2%
|-4,2%
|6,7%
|7,5%
|74,5%
|Richter
|10 270
|-2,1%
|-3,9%
|-1,2%
|-1,3%
|-4,3%
|42,6%
|Magyar Telekom
|1 924
|-1,8%
|-2,0%
|9,9%
|51,0%
|88,6%
|437,4%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,36
|-0,9%
|0,4%
|-8,4%
|-11,2%
|-16,3%
|49,8%
|Brent
|68,68
|0,0%
|1,3%
|-5,3%
|-8,1%
|-14,4%
|52,2%
|Arany
|3 441,44
|0,9%
|1,9%
|3,3%
|31,1%
|36,4%
|75,0%
|Devizák
|EURHUF
|396,8500
|0,0%
|0,6%
|-0,8%
|-3,5%
|1,0%
|12,1%
|USDHUF
|339,0432
|-0,3%
|0,7%
|-2,3%
|-14,7%
|-4,5%
|14,0%
|GBPHUF
|458,3701
|-0,1%
|0,5%
|-0,8%
|-7,9%
|-1,8%
|15,4%
|EURUSD
|1,1705
|0,3%
|-0,1%
|1,6%
|13,0%
|5,7%
|-1,6%
|USDJPY
|146,9750
|0,0%
|0,1%
|-1,0%
|-6,5%
|1,1%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3511
|0,0%
|-0,1%
|1,4%
|7,9%
|2,7%
|1,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|108 362
|-3,7%
|-7,3%
|-8,1%
|14,8%
|82,5%
|839,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,2
|0,4%
|-0,9%
|-2,7%
|-8,1%
|8,6%
|486,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|0,9%
|0,1%
|1,1%
|13,3%
|20,6%
|-704,7%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,53
|5,3%
|5,5%
|5,6%
|13,7%
|17,3%
|219,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Getty Images
