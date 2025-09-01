  • Megjelenítés
Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?
Üzlet

Mozgalmasan indul a hét az ázsiai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Portfolio
Csökkenéssel zártak pénteken az amerikai tőzsdék a PCE-inflációs statisztikát követően, ma azonban innen nem érkezik iránymutatás, ugyanis nemzeti ünnep miatt szünetel a kereskedés. Az ázsiai tőzsdéken nagyobb mozgásokat látni ma reggel, a japán tőzsdét a félvezetőgyártók húzzák felfelé, a hongkongi indexet az ASlibaba szárnyalása hajtja, a kínai tőzsde pedig a 10 éves csúcs közelében mozog. Európában mérsékelt elmozdulások várhatók, a határidős indexek állása alapján kis pluszokkal nyithatnak a piacok.
Megosztás

Tovább vette saját részvényeit az Opus

Tovább vette pénteken saját részvényeit az Opus Global a sajátrészvény-vásárlási programja keretein belül, augusztus 29-én 39 215 darab saját részvényt vásárolt 583,3 Ft/db átlagáron, 22,9 millió forint értékben a tőzsdei kereskedésben. A tranzakciót követően a társaság közvetlen saját részvény állománya 43 208 161 db, csoport szinten összesen 161 620 982 db (23,14%).

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Megosztás

Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved

A BYD részvényei közel 8 százalékot zuhantak, miután a kínai elektromos autógyártó jelentős nyereségcsökkenésről számolt be a második negyedévre az országban zajló agresszív árháború közepette - írta meg a Cnbc.

Tovább a cikkhez
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Megosztás

Mi történik a tőzsdéken?

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,6 százalékot esett, míg a Nasdaq 1,2 százalék mínuszban fejezte be a napot. Péntek délután amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,6 százalékot esett, amit a félvezetőgyártó cégek részvényei vezettek. A Hang Seng 1,7 százalékos pluszban áll, az egyedi sztorik körül itt kiemelhető az Alibaba, amely több mint 17 százalékot ugrott, miután erős növekedésről számolt be a cég, amit az AI segített a cloud üzletágban. A Shanghai Composite 0,2 százalékot erősödött és 10 éves csúcs közelében áll.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX és a CAC-40 0,1 százalékot emelkedhet, míg az FTSE-100 kis eséssel nyithat.
  • Az amerikai tőzsdéken ma nemzeti ünnep miatt nincs tőzsdei kereskedés.

Mi várható makro fronton?

Ma a KSH az ipari termelői árak adatait közli, melyek azonban várhatóan nem lesznek jelentős hatással a piacokra. A tengerentúlon kereskedési szünnap lesz (Labor Day), viszont érkeznek fontos beszerzési menedzserindexek Nyugat-Európából és Amerikából is.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,3 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,4 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,3 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 31,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 544,88 -0,2% -0,2% 2,0% 7,1% 10,2% 58,9%
S&P 500 6 460,26 -0,6% -0,1% 1,4% 9,8% 15,5% 84,2%
Nasdaq 23 415,42 -1,2% -0,4% 0,5% 11,4% 21,2% 95,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 718,47 -0,3% 0,2% 5,0% 7,1% 11,4% 86,7%
Hang Seng 25 077,62 0,3% -1,0% -1,8% 25,0% 41,0% -1,4%
CSI 300 4 496,76 0,7% 2,7% 8,3% 14,3% 37,2% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 23 902,21 -0,6% -1,9% -1,3% 20,1% 26,4% 83,4%
CAC 7 703,9 -0,8% -3,3% -2,0% 4,4% 0,8% 54,0%
FTSE 9 187,34 -0,3% -1,4% 0,6% 12,4% 9,6% 54,1%
FTSE MIB 42 196,2 -0,6% -2,6% 2,3% 23,4% 23,4% 112,7%
IBEX 14 935,8 -0,9% -3,0% 4,1% 28,8% 31,5% 109,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 102 554,6 -1,2% -2,8% 1,5% 29,3% 40,1% 194,3%
ATX 4 614,36 -0,8% -3,6% 0,9% 26,0% 24,5% 104,8%
PX 2 267,93 -0,6% -1,4% 1,7% 28,8% 43,3% 149,7%
Magyar blue chipek              
OTP 29 530 -0,8% -3,9% 3,6% 36,1% 59,8% 189,8%
Mol 2 914 -1,2% -1,2% -4,2% 6,7% 7,5% 74,5%
Richter 10 270 -2,1% -3,9% -1,2% -1,3% -4,3% 42,6%
Magyar Telekom 1 924 -1,8% -2,0% 9,9% 51,0% 88,6% 437,4%
Nyersanyagok              
WTI 64,36 -0,9% 0,4% -8,4% -11,2% -16,3% 49,8%
Brent 68,68 0,0% 1,3% -5,3% -8,1% -14,4% 52,2%
Arany 3 441,44 0,9% 1,9% 3,3% 31,1% 36,4% 75,0%
Devizák              
EURHUF 396,8500 0,0% 0,6% -0,8% -3,5% 1,0% 12,1%
USDHUF 339,0432 -0,3% 0,7% -2,3% -14,7% -4,5% 14,0%
GBPHUF 458,3701 -0,1% 0,5% -0,8% -7,9% -1,8% 15,4%
EURUSD 1,1705 0,3% -0,1% 1,6% 13,0% 5,7% -1,6%
USDJPY 146,9750 0,0% 0,1% -1,0% -6,5% 1,1% 39,6%
GBPUSD 1,3511 0,0% -0,1% 1,4% 7,9% 2,7% 1,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 108 362 -3,7% -7,3% -8,1% 14,8% 82,5% 839,3%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,2 0,4% -0,9% -2,7% -8,1% 8,6% 486,7%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,9% 0,1% 1,1% 13,3% 20,6% -704,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,53 5,3% 5,5% 5,6% 13,7% 17,3% 219,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Leállt a kriptokereskedés a Revolutnál - Mire számíthatnak most az ügyfelek?

Pénzügyminiszteri figyelmeztetés: az amerikai kormány bármikor beavatkozhat a kötvénypiacon

Beleszerettek a magyarok, de a kormány hallani sem akar róla – Itt lenne az idő lecserélni euróra a forintot?

Címlapkép forrása: Getty Images

Megosztás

Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk

Szinte biztosra vehető, hogy szeptember közepén kamatot csökkent majd a Fed Nyíltpiaci Bizottsága, csak az a kérdés, mekkorát vágnak majd a kamaton. Addig azonban még érkeznek fontos adatok a héten, melyek akár az amerikai jegybank érveit is alátámaszthatják. Itthon kiderül a második negyedéves gazdasági teljesítmény háttere, de közben jönnek az első adatok a harmadik negyedévről.

Tovább a cikkhez
Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk
Megosztás

Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Ami a gazdasági eseményeket illeti, ma reggel itthonról a júliusi külkereskedelmi adat került publikálására, emellett Európából jöttek lényeges bejelentések, egyrészt a francia GDP-adat, másrészt pedig a német inflációs statisztika, délután pedig az amerikai PCE-inflációs adat érkezett, amely bár a várakozásoknak megfelelően alakult, de kisebb lefordulást okozott az amerikai tőzsdéken, az arany ára pedig emelkedni kezdett, közel van a történelmi csúcs a nemesfémnél.

Tovább a cikkhez
Kijött a fontos adat - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Novo Nordisk - elemzés

Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj

PR cikk

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2130313924-autógyártó-autóipar-elektromos-autó-jármű-járműgyártás-márka-modell-technológia
Üzlet
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Pénzcentrum
Valami nagyon nem stimmel: papíron két borsodi falu a leggazdagabb magyar település, mi folyik itt?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility