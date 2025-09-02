Bemondta a Morgan Stanley, miért lehet még szufla a tőzsdei raliban

Michael Wilson, a Morgan Stanley stratégája, aki pontosan jelezte előre az áprilisi esés utáni felpattanást, úgy véli, hogy a gazdaság most egy olyan szakaszba lép, amely a gazdasági ciklus korai szakaszára jellemző:

a vállalati eredmények nominálisan tovább javulnak, miközben a hitelfelvételi költségek csökkennek.

Rámutatott arra is, hogy a kamatlábakra érzékeny részvények, például a kis kapitalizációjú vállalatok idén alulteljesítettek, ami felzárkózási lehetőséget jelent számukra.

Elutasítjuk azt az elképzelést, hogy a kamatcsökkentések már be lennének árazva

- írta Wilson.

Tiszteletben tartjuk a közelgő gyenge szezonális időszakot, de továbbra is vevők maradunk a részvénypiacon, ha esések következnének be.

Az S&P 500 áprilisi mélypontja óta rekordszintre emelkedett, mivel a befektetők arra számítanak, hogy az amerikai vámok gazdasági hatása nem lesz olyan jelentős, mint attól korábban tartani lehetett. A mesterséges intelligenciával kapcsolatosan kiújult optimizmus felhajtotta a technológiai nagyvállalatok részvényeinek árfolyamát, és az Evercore ISI például arra számít, hogy az eufória további 20 százalékos emelkedést hozhat a benchmark index számára év végéig.

A héten a figyelem a munkaerőpiaci adatokra összpontosul, amelyek támpontot adhatnak a gazdasági növekedésről és a Fed monetáris politikai kilátásairól. A swap piacok jelenleg közel 90 százalékos esélyt adnak a szeptemberi kamatcsökkentésnek.

Wilson figyelmeztet, hogy a ralit veszélyeztethetik a szeptemberi gyenge szezonális trendek, valamint a vártnál magasabb inflációs adatok. Ugyanakkor hozzátette, hogy ha rövid távon konszolidáció is történik a részvénypiacokon, az valószínűleg erős évzárást vetítene előre.

A Goldman Sachs szakértői eközben egy másik elemzésben arról írnak, hogy az intézményi befektetők óvatosan pozícionálnak, miután két hónapon át folyamtosan adták az amerikai részvényeket. Mindazonáltal a kitettségük történelmi viszonylatban továbbra is mérsékelt, ami miatt fundamentális sokkhatások hiányában a tőzsdei esések várhatóan csekélyek lesznek - írták elemzésükben.

Címlapkép forrása: Shutterstock

