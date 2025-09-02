Eséssel zárt a BUX

Elromlott a hangulat a tőzsdéken, az európai és az amerikai piacok jelentős mínuszban állnak és a BUX is komolyabb csökkenéssel zárt.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Alteo papírjai álltak, amelyek árfolyama 7,1 százalékkal került lejjebb, a Graphisoft Park árfolyama pedig 4,5 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 5,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a Magyar Telekom és az Alteo részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

