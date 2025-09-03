Kitart az emelkedés a magyar tőzsdén

A hazai blue chipek közül csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,3 százalékos pluszban van. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk,

azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, az OTP és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó a hangulat a magyar midcap részvényeknél, a Rába és a Graphisoft Park vezeti a sort 3,7 illetve 3,2 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Duna House áll 2,1 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 1,4 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Magyar Telekom, a Mol, a CIG Pannónia és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

