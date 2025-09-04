Hatalmas fordulat: a francia bankóriás volt vezérigazgatója igazolt a Revoluthoz

"Nem állt szándékomban visszatérni egy hagyományos bankhoz" - nyilatkozta Oudea a Bloomberg Newsnak csütörtökön. Hozzátette, hogy ez egy "jó lehetőség egy új vállalkozásban való részvételre" egy olyan cégnél, amely rendelkezik a sikerhez szükséges technológiai és pénzügyi eszközökkel.

A Revolut az elmúlt években gyorsan növekedett,

tavaly már több ügyfelet szolgált ki, mint például a HSBC Holdings. Globálisan a Revolutnak körülbelül 60 millió ügyfele van, bevétele tavaly 72%-kal, 3,1 milliárd fontra nőtt. A cég értékelése a héten zajló részvényeladás során 75 milliárd dollárra emelkedett.

Oudea 15 éven át vezette Franciaország egyik legnagyobb bankját a 2008-as pénzügyi válságot követően. Irányította a BoursoBank, a SocGen online bankjának bővítését is, amelyet a Revolut közvetlenül célba vesz, miközben jövőre meg akarja duplázni franciaországi ügyfélbázisát 10 millióra. A vállalat helyi banki engedélyért is folyamodik, miközben kontinensszerte terjeszkedik, és 200 munkatársat tervez felvenni párizsi irodájába egy 1 milliárd eurós beruházás részeként. Cossa-Dumurgier megerősítette, hogy a fintech cég jelenleg engedélyezési eljárást folytat a francia pénzügyi felügyeleti hatósággal (ACPR) banki engedély megszerzése érdekében. Az új párizsi központ Spanyolország, Írország, Hollandia, Németország, Románia és Olaszország működését fogja lefedni.

A cég tavaly mexikói banki engedélyt szerzett, júniusban pedig bejelentette, hogy megvásárolja az argentin Banco Cetelemot, a BNP Paribas tulajdonában lévő kis helyi bankot, latin-amerikai terjeszkedése részeként. A vállalat az Egyesült Államokban is nagyobb jelenlétre törekszik.

