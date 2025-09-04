  • Megjelenítés
Itt egy magyar részvény, ami több mint 20 százalékkal értékelődhet fel az elemző szerint
Itt egy magyar részvény, ami több mint 20 százalékkal értékelődhet fel az elemző szerint

Portfolio
5972 forintos célárral vételre ajánlja az Alteo részvényeit az MBH Bank elemzője friss elemzésében, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest 24 százalékos felértékelődési potenciált jelent.
Az MBH Bank elemzője a vállalat héten közzétett gyorsjelentésére reagált, amelyben a társaság bár 10 százalékos bevételnövekedésről számolt be az időszakra év/év alapon, ugyanakkor EBITDA-ja 19 százalékkal csökkent.

Borús kilátásokat közölt az Alteo, nagy esésben az árfolyam

A legutóbbi gyorsjelentés fő üzenete, hogy az üzleti környezet az utóbbi hónapokban kevésbé kedvezővé vált az erősödő verseny miatt, ami a marzsok tartós nyomás alá kerülését vetíti előre. A pénzügyi modell szempontjából ez azt jelenti, hogy a nem megújuló hő- és villamosenergia-termelés és -menedzsment szegmens EBITDA-ja várhatóan alacsonyabb szinten realizálódik. További kockázat, hogy a közműszektor – így az áramtermelés is – erősen szabályozott, ezért a szabályozói döntések kedvezőtlen irányú változása tovább szűkítheti a marzsokat - áll az elemzésben.

A gyorsjelentésre nagy eséssel reagált az Alteo árfolyama, a héten több mint 9 százalékot veszített értékéből a részvény.

