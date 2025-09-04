Itt egy magyar részvény, ami több mint 20 százalékkal értékelődhet fel az elemző szerint

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az MBH Bank elemzője a vállalat héten közzétett gyorsjelentésére reagált, amelyben a társaság bár 10 százalékos bevételnövekedésről számolt be az időszakra év/év alapon, ugyanakkor EBITDA-ja 19 százalékkal csökkent.

A legutóbbi gyorsjelentés fő üzenete, hogy az üzleti környezet az utóbbi hónapokban kevésbé kedvezővé vált az erősödő verseny miatt, ami a marzsok tartós nyomás alá kerülését vetíti előre. A pénzügyi modell szempontjából ez azt jelenti, hogy a nem megújuló hő- és villamosenergia-termelés és -menedzsment szegmens EBITDA-ja várhatóan alacsonyabb szinten realizálódik. További kockázat, hogy a közműszektor – így az áramtermelés is – erősen szabályozott, ezért a szabályozói döntések kedvezőtlen irányú változása tovább szűkítheti a marzsokat - áll az elemzésben.

A gyorsjelentésre nagy eséssel reagált az Alteo árfolyama, a héten több mint 9 százalékot veszített értékéből a részvény.

Címlapkép forrása: Shutterstock

