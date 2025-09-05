  • Megjelenítés
Kis plusszal kezdte a napot a magyar tőzsde
Kis plusszal kezdte a napot a magyar tőzsde

A délutáni amerikai adatok előtt a magyar piacon is kivárással indult a kereskedés.
A reggeli kereskedés első szakaszában emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,2 százalékot emelkedett, így jelenleg 104 722 ponton áll az index értéke. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, a Mol és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Richter árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a 4iG teljesít, míg a leggyengébben a Zwack és a Waberer's indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Egyre több vállalat tekint potenciális üzleti kockázatként a természeti katasztrófákra

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

