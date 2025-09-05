Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél

Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) szigorítja a fogyókúrás és cukorbetegség elleni GLP-1 gyógyszeralapanyagok importjának ellenőrzését, miután aggályok merültek fel a termékek hamisításával és biztonságával kapcsolatban.

Az intézkedés része annak, hogy az FDA a jóváhagyás nélküli, gyógyszertárakban készített szerek ellen lép fel, amelyek korábban a szabadalmaztatott kezelések hiányát pótolták. A Novo Nordisk és az Eli Lilly elhízás elleni gyógyszerei iránti megnövekedett kereslet egy virágzó globális piacot teremtett az olcsóbb, néha hamisított változatok számára.

A hatóság korábban már súlyos problémákat azonosított a gyógyszertárakban készített fogyókúrás szerekkel kapcsolatban,

beleértve az adagolási hibákat, nem engedélyezett sóformák használatát és olyan mellékhatásokat, amelyek néha kórházi kezelést igényeltek.

A fokozott ellenőrzés részeként az FDA pénteken figyelmeztetést adott ki, amely lehetővé teszi a fizikai vizsgálat nélküli visszatartást az amerikai kikötőkben. Ez felhatalmazza a hatóságot, hogy lefoglalja azokat a szállítmányokat, amelyek látszólag nem felelnek meg a szövetségi követelményeknek, anélkül, hogy érkezéskor megvizsgálnák őket. Az importőröknek mostantól bizonyítaniuk kell a minőséget és a megfelelőséget, mielőtt áruikat kiadnák.

Az FDA 48 Egyesült Államokon kívüli gyártóhelyet értékelt, és 21%-ukat nem megfelelőnek találta.

A hatóság emellett fenntart egy külön "zöld listát" is, amely azonosítja azokat a cégeket vagy termékeket, amelyek megoldották a megfelelőségi problémákat, és nem vonatkozik rájuk az automatikus határellenőrzés. A "zöld listán" a hatóság többek között belgiumi, kanadai, kínai és indiai forrásokat azonosított, amelyek megfelelnek a kritériumainak, és ezért mentesülnek a visszatartás alól.

Forrás: Reuters

