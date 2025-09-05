  • Megjelenítés
Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél
Üzlet

Kórházi kezelést igénylő mellékhatások: szigorú intézkedés jön a népszerű fogyasztószereknél

Portfolio
Az amerikai élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) szigorítja a fogyókúrás és cukorbetegség elleni GLP-1 gyógyszeralapanyagok importjának ellenőrzését, miután aggályok merültek fel a termékek hamisításával és biztonságával kapcsolatban.

Az intézkedés része annak, hogy az FDA a jóváhagyás nélküli, gyógyszertárakban készített szerek ellen lép fel, amelyek korábban a szabadalmaztatott kezelések hiányát pótolták. A Novo Nordisk és az Eli Lilly elhízás elleni gyógyszerei iránti megnövekedett kereslet egy virágzó globális piacot teremtett az olcsóbb, néha hamisított változatok számára.

A hatóság korábban már súlyos problémákat azonosított a gyógyszertárakban készített fogyókúrás szerekkel kapcsolatban,

beleértve az adagolási hibákat, nem engedélyezett sóformák használatát és olyan mellékhatásokat, amelyek néha kórházi kezelést igényeltek.

A fokozott ellenőrzés részeként az FDA pénteken figyelmeztetést adott ki, amely lehetővé teszi a fizikai vizsgálat nélküli visszatartást az amerikai kikötőkben. Ez felhatalmazza a hatóságot, hogy lefoglalja azokat a szállítmányokat, amelyek látszólag nem felelnek meg a szövetségi követelményeknek, anélkül, hogy érkezéskor megvizsgálnák őket. Az importőröknek mostantól bizonyítaniuk kell a minőséget és a megfelelőséget, mielőtt áruikat kiadnák.

Az FDA 48 Egyesült Államokon kívüli gyártóhelyet értékelt, és 21%-ukat nem megfelelőnek találta.

A hatóság emellett fenntart egy külön "zöld listát" is, amely azonosítja azokat a cégeket vagy termékeket, amelyek megoldották a megfelelőségi problémákat, és nem vonatkozik rájuk az automatikus határellenőrzés. A "zöld listán" a hatóság többek között belgiumi, kanadai, kínai és indiai forrásokat azonosított, amelyek megfelelnek a kritériumainak, és ezért mentesülnek a visszatartás alól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Macy's Inc - kereskedés

Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages investing befektetés stock market tőzsde részvény árfolyam -504112194-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Nagyon durva számok jöttek Amerikából - Mutatjuk a piaci reakciókat
Pénzcentrum
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility