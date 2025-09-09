Kormányválság Franciaországban - Mi történik a piacokon?

Idehaza az augusztusi inflációs adatra ajánlott figyelni, míg külföldön az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziójára figyelnek a befektetők. Utóbbi különösen azért fontos, mivel az elmúlt hónapokban nagyon rossz számok érkeztek az Egyesült Államok munkaerőpiacáról.
Kis mozgásokkal indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,5 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,63 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,88 százalékos pluszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,03 százalékot eshet, míg a FTSE 0,14 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,11 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,16 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,18 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma jön magyar oldalról a hét legfontosabb adata, az augusztusi infláció. Nagy kérdés, hogy július után tud-e folytatódni az infláció mérséklődése. Nemzetközi fronton francia ipari termelés érkezik, de ami igazán érdekli a befektetőket, az az amerikai munkaerőpiaci adatok éves revíziója. A korábbi években masszív lefelé irányuló revíziók voltak, és az elmúlt hónapok alapján idén sem várható kellemes meglepetés. Mivel a múlt pénteki munkaerőpiaci adat után elfogyott a tőzsdei emelkedés ereje, a csütörtöki inflációs adat mellett erre figyelnek leginkább a befektetők.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 29,8 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,8 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 514,95
|0,3%
|-0,1%
|3,0%
|7,0%
|12,8%
|65,5%
|S&P 500
|6 495,15
|0,2%
|0,5%
|1,7%
|10,4%
|20,1%
|94,9%
|Nasdaq
|23 762,3
|0,5%
|1,5%
|0,6%
|13,1%
|29,0%
|114,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|43 643,81
|1,5%
|3,4%
|4,4%
|9,4%
|19,9%
|87,5%
|Hang Seng
|25 633,91
|0,8%
|0,1%
|3,1%
|27,8%
|46,9%
|4,1%
|CSI 300
|4 467,57
|0,2%
|-1,2%
|8,8%
|13,5%
|38,3%
|-4,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 807,13
|0,9%
|-1,0%
|-1,5%
|19,6%
|30,1%
|83,6%
|CAC
|7 734,84
|0,8%
|0,3%
|-0,1%
|4,8%
|5,2%
|55,5%
|FTSE
|9 221,44
|0,1%
|0,3%
|1,4%
|12,8%
|12,7%
|55,5%
|FTSE MIB
|41 723,69
|0,3%
|-1,6%
|0,2%
|22,0%
|25,3%
|115,3%
|IBEX
|15 002,2
|1,0%
|0,4%
|1,2%
|29,4%
|34,3%
|115,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|102 973,7
|-0,2%
|-0,7%
|-1,3%
|29,8%
|42,4%
|193,9%
|ATX
|4 646,82
|1,1%
|0,0%
|-1,6%
|26,9%
|29,7%
|109,5%
|PX
|2 284,77
|0,0%
|0,6%
|0,0%
|29,8%
|43,5%
|152,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 940
|-0,5%
|0,1%
|-1,6%
|38,0%
|63,6%
|191,0%
|Mol
|2 880
|-0,7%
|-1,8%
|-3,9%
|5,5%
|8,9%
|75,2%
|Richter
|10 380
|1,1%
|-0,9%
|-1,0%
|-0,2%
|-2,1%
|41,2%
|Magyar Telekom
|1 882
|-0,8%
|-2,9%
|3,5%
|47,7%
|83,4%
|424,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,6
|0,6%
|-2,7%
|-3,6%
|-13,6%
|-8,7%
|70,3%
|Brent
|65,53
|0,0%
|-3,9%
|-1,7%
|-12,3%
|-8,5%
|64,4%
|Arany
|3 645,61
|1,7%
|4,8%
|7,5%
|38,9%
|45,0%
|89,2%
|Devizák
|EURHUF
|393,4500
|0,2%
|-0,4%
|-0,5%
|-4,4%
|-0,2%
|9,8%
|USDHUF
|334,9937
|0,1%
|-0,6%
|-1,2%
|-15,7%
|-5,5%
|10,2%
|GBPHUF
|452,8301
|0,0%
|-0,9%
|-0,9%
|-9,0%
|-2,9%
|14,9%
|EURUSD
|1,1745
|0,1%
|0,3%
|0,8%
|13,4%
|5,6%
|-0,4%
|USDJPY
|147,0800
|0,0%
|-0,1%
|-0,5%
|-6,4%
|3,3%
|38,8%
|GBPUSD
|1,3535
|0,1%
|-0,1%
|0,7%
|8,1%
|2,7%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|112 098
|1,3%
|2,6%
|-3,9%
|18,8%
|107,8%
|1 007,3%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,03
|-1,1%
|-4,2%
|-5,6%
|-11,9%
|8,4%
|489,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,6
|-0,8%
|-4,0%
|-2,0%
|9,8%
|23,0%
|-626,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,15
|-0,7%
|-0,4%
|2,1%
|8,0%
|14,2%
|194,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
