Jól járt, aki ránk hallgatott: elképesztő, amit művel ma ennek a részvénynek az árfolyama

Az Oracle részvényei több mint 40 százalékkal száguldottak a mai kereskedésben, miután a vállalat meglepően erős felhőszolgáltatási adatokat jelentett és optimista előrejelzéseket közölt. A részvényről 2 hónappal ezelőtt írtuk, hogy jó befektetési sztori lehet, megnéztük, hogy állunk most.

óriásit mennek ma Az Oralce részvényei, a papírok 44 százalékos pluszban állnak jelenleg.

Ilyen mértékű emelkedésre 1992 óta nem volt példa a részvénynél és a cég alapítója, Larry Ellison ma a világ második leggazdagabb emberének számít az árfolyam száguldásának köszönhetően.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A részvények mai szárnyalása mögött az áll, hogy a vállalat erőteljes számokat közölt felhőszolgáltatásáról: 455 milliárd dollárnyi megrendelésállománya van van, ami 359 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Elemzők jóval kevesebb, 180 milliárd dollár körüli értéket vártak - írja a CNBC.