Jól járt, aki ránk hallgatott: elképesztő, amit művel ma ennek a részvénynek az árfolyama

óriásit mennek ma Az Oralce részvényei, a papírok 44 százalékos pluszban állnak jelenleg.
Ilyen mértékű emelkedésre 1992 óta nem volt példa a részvénynél és a cég alapítója, Larry Ellison ma a világ második leggazdagabb emberének számít az árfolyam száguldásának köszönhetően.
A részvények mai szárnyalása mögött az áll, hogy a vállalat erőteljes számokat közölt felhőszolgáltatásáról: 455 milliárd dollárnyi megrendelésállománya van van, ami 359 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Elemzők jóval kevesebb, 180 milliárd dollár körüli értéket vártak - írja a CNBC.
