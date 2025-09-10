Ursula von der Leyen bejelentette: Trump nyomására előrehoznák az orosz energiahordozók betiltását

Ursula von der Leyen szerdán az Európai Unió állapotáról szóló évértékelőjében többek között azt mondta, hogy
az EU a 19. szankciós csomag részeként vizsgálja az orosz földgáz és kőolaj gyorsabb kivezetését,
Ezen felül az unió azt is megvizsgálja, hogy milyen újabb szankciókat vezessen be az oroszországi árnyékflottával és az Oroszországgal szoros kereskedelmi partnerséget folytató harmadik országokkal kapcsolatban.
A bejelentés azt követően történt, hogy Donald Trump amerikai elnök nemrég felszólította az európai vezetőket az orosz olaj- és gázvásárlások leállítására - akár újabb szankciókon keresztül. David O'Sullivan, az EU szankciós megbízottja ezért hétfőn az Egyesült Államokba utazott szakértői csapatával, hogy egyeztessenek az Oroszország elleni közös lépésekről.
Már most is van egy terv az EU döntéshozói előtt, amelynek célja az orosz olaj- és gázimport teljes kivezetése 2028. január 1-jéig. Az új szankciók viszont
előrehozhatják ezeket a határidőket.
Ez súlyos következményekkel járhat Magyarországra nézve. A mai nap írtunk arról, hogy Nemzetközi Valutaalap (IMF) friss jelentése szerint Magyarország az egyik legsérülékenyebb gazdaság Európában az energiaár-sokkokkal szemben, mivel egyszerre erősen importfüggő és kiemelkedően energiaintenzív. A számításaik azt mutatták ki, hogy egy orosz gáz- és olajstop - ami ráadásul a vártakhoz képest még hamarabb is eljöhet - hazánknál idézné elő a legnagyobb GDP-visszaesést az unióban.
Egyes elemzők azonban megkérdőjelezik az új szankciók hatékonyságát. Az ICIS elemzője, Ajay Parmar a hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint a nyugati hatalmaknak Kínát és Indiát is be kellene vonniuk a szankciókba, hogy azok valóban hatékonyak legyenek, de valószínűtlennek tartja, hogy az EU hajlandó lenne erre. A hírügynökség azonban a nevük elhallgatását kérő uniós tisztviselőkre hivatkozva úgy tudja, hogy
az EU kínai finomítókat is célba vesz az Oroszország elleni legújabb szankciócsomagjában.
A kieső mennyiségeket valahonnan pótolni is kell majd. Nem meglepő tehát, hogy az ExxonMobil arra számít, hogy az Európai Unió több évtizedre szóló amerikai gázszerződéseket ír majd alá, miután júliusban megállapodott Washingtonnal 750 milliárd dollár értékű energiaimport 2028-ig történő felvásárlásáról.
Címlapkép forrása: EU
