Az év egyik legjobban várt hete jön a tőzsdéken - Mi mozgatja a piacokat?

Így lehet nagyon sok pénzt keresni a Fed kamatcsökkentésén
Jövő héten szerdán hosszabb várakozás és bizonytalanság után végre megkezdődhet a várva várt kamatcsökkentés az Egyesült Államokban. A Federal Reserve döntése izgalmas lehetőségeket, fordulatokat hozhat a tőzsdéken, és több olyan részvény is van, amely nagyot profitálhat a kamatcsökkentésekből.
UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot
Az UniCredit fontolóra veheti a német Commerzbankban lévő részesedésének eladását egy Európai Unión kívüli banknak, ha annyira jó ajánlatot kap, amilyet a részvényesek szeretnének - írja a Reuters egy német lapnak adott nyilatkozatra hivatkozva.
Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet
Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) új elnöke enyhítene a hatóság eddigi agresszív fellépésén a vállalkozásokkal szemben.
Dubaji óriás készül a tőzsdére
A dubaji központú ALEC Holdings mérnöki és építőipari vállalat tőzsdére készül: részvényeinek 20 százalékát, vagyis egymilliárd darabot dob piacra, ami akár 400 millió dollár friss tőkét is hozhat a cégnek
Nagy ígéretet tett a BYD
A hazánkban is aktív BYD bejelentette, hogy támogatja a Kínai Autógyártók Szövetségének kezdeményezését a beszállítók időben történő kifizetésére vonatkozóan.
AUTO: Piaci összefoglaló percről-percre
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,82 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,38 százalékot emelkedett, míg a CSI 300 0,08 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,72 százalékot emelkedhet, a CAC 0,07 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,62 százalékkal kerülhet feljebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,05 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,06 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,07 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel fél 9-kor az MNB teszi közzé a júliusi havi fizetési mérleget, valamint a második negyedéves pénzforgalmi adatokat. Nemzetközi fronton hajnalban, magyar idő szerint 4 órakor Kínából érkezik az augusztusi ipari termelési és lakossági fogyasztási statisztika lehet piacmozgató, mivel az egyre lassuló kínai gazdaság állapotáról adnak képet. Délután fél 3-kor az Egyesült Államokban jelenik meg a szeptemberi New York-i feldolgozóipari bmi.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,0 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 6,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 38,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 834,22
|-0,6%
|1,0%
|3,1%
|7,7%
|11,5%
|65,7%
|S&P 500
|6 584,29
|0,0%
|1,6%
|2,1%
|11,9%
|17,7%
|97,1%
|Nasdaq
|24 092,19
|0,4%
|1,9%
|1,1%
|14,7%
|24,0%
|117,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 768,12
|0,9%
|4,1%
|4,8%
|12,2%
|21,5%
|91,3%
|Hang Seng
|26 388,16
|1,2%
|3,8%
|5,7%
|31,5%
|53,1%
|7,7%
|CSI 300
|4 522
|-0,6%
|1,4%
|9,1%
|14,9%
|42,5%
|-2,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|23 698,15
|0,0%
|0,4%
|-1,4%
|19,0%
|28,0%
|79,5%
|CAC
|7 825,24
|0,0%
|2,0%
|0,9%
|6,0%
|5,2%
|55,4%
|FTSE
|9 283,29
|-0,2%
|0,8%
|1,5%
|13,6%
|12,6%
|53,9%
|FTSE MIB
|42 566,41
|0,3%
|2,3%
|1,5%
|24,5%
|27,2%
|114,8%
|IBEX
|15 308,2
|-0,1%
|3,1%
|3,0%
|32,0%
|34,3%
|120,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 199,8
|-1,1%
|-1,9%
|-2,7%
|27,6%
|39,9%
|190,5%
|ATX
|4 647,99
|0,1%
|1,1%
|-1,5%
|26,9%
|29,7%
|108,2%
|PX
|2 292,82
|0,0%
|0,4%
|-0,1%
|30,3%
|45,3%
|155,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 200
|-1,4%
|-3,0%
|-3,0%
|34,6%
|57,8%
|175,0%
|Mol
|2 850
|-2,0%
|-1,7%
|-4,9%
|4,4%
|10,0%
|70,8%
|Richter
|10 180
|0,2%
|-0,9%
|-2,6%
|-2,1%
|-4,5%
|49,2%
|Magyar Telekom
|1 868
|0,0%
|-1,6%
|-0,3%
|46,6%
|83,1%
|407,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|63,02
|0,5%
|1,3%
|-1,9%
|-13,0%
|-9,8%
|68,8%
|Brent
|67
|0,9%
|2,2%
|1,3%
|-10,4%
|-8,0%
|68,0%
|Arany
|3 644,31
|0,4%
|1,7%
|9,0%
|38,8%
|42,9%
|87,1%
|Devizák
|EURHUF
|390,8750
|-0,3%
|-0,5%
|-1,1%
|-5,0%
|-1,1%
|9,3%
|USDHUF
|333,3120
|-0,2%
|-0,4%
|-1,7%
|-16,1%
|-6,9%
|10,3%
|GBPHUF
|451,5901
|-0,3%
|-0,3%
|-1,2%
|-9,2%
|-3,6%
|17,0%
|EURUSD
|1,1727
|0,0%
|-0,1%
|0,6%
|13,2%
|6,2%
|-0,9%
|USDJPY
|147,1900
|0,0%
|0,1%
|-0,7%
|-6,4%
|3,3%
|38,6%
|GBPUSD
|1,3559
|0,0%
|0,3%
|0,5%
|8,3%
|3,7%
|6,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 108
|0,5%
|4,9%
|-3,3%
|23,0%
|99,7%
|1 017,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,04
|1,1%
|-0,7%
|-5,4%
|-11,6%
|10,0%
|506,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|2,3%
|2,1%
|-1,2%
|13,0%
|27,8%
|-655,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,1
|-0,6%
|-1,4%
|1,0%
|7,3%
|13,2%
|182,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Fajrul Islam
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Újabb kínai autógyár nézte ki magának Magyarországot
Exkluzív Portfolio-értesülés egyenesen Hongkongból.
Hármas csapás leselkedik a magyarokra: egyszerre több kórokozó is fenyeget az iskolakezdéssel
A covidos betegek száma várhatóan nőni fog.
Elmondta Zelenszkij, mi a leghatásosabb szankció a Kreml ellen: a válasz sokakat meglephet
Segítséget is ajánlott a NATO-nak.
Több tízezren vonultak a NATO-hatalom utcáira: politikai puccsot, koholt vádakat emlegetnek
Egy év alatt 500 embert tartóztattak le "korrupció" miatt.
Videókon a Magyarországot elöntő felhőszakadás: volt, ahol villámárvíz miatt az utcán állt a víz
Az autósok alig láttak ki a kocsikból.
Videó: mélységi támadást kapott a nyakába Oroszország, a határtól 1600 kilométerre csapott le az ukrán hírszerzés
Felvették a becsapódás okozta rombolást.
Drónbetörés Magyarország szomszédjában: megszólalt a külügy, ezért nem lőtték le az oroszok gépét
Pedig megtehették volna.
Ismételt orosz drónbetörés a NATO területére: Brüsszel nem volt rest az asztalra csapni
Ennyit az állami szuverenitásról?
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Amikor a rosszabb befektetés is megéri
Korábban már írtam arról, hogy mennyire nem szeretem a béren kívüli juttatásokat. Teljesen feleslegesek, elvesznek egy csomó időt, és végeredményben csak azért léteznek, mert adókedvezmény
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Milton Friedman és az MMT
Milton Friedman: From Modern Monetary Theory to Monetarism címmel ma cikkem olvasható a Naked Capitalism oldalon. Innen is köszönöm Yves Smith szerkesztőnek a közlést, aki egy rövid felvezetést i
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod