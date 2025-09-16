  • Megjelenítés
Vigyázat: kirakják a kamarából, akinek még mindig nincs építőipari felelősségbiztosítása
Vigyázat: kirakják a kamarából, akinek még mindig nincs építőipari felelősségbiztosítása

Portfolio
Január óta kötelező felelősségbiztosítást kell kötniük az építőipari kivitelezőknek, de sokan még most sem léptek. Csaknem 26 ezer építőipari kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás kerülhet ki 2025. szeptember 18-tól, csütörtöktől a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara névjegyzékéből - figyelmeztetett az MKIK.

Ezek a vállalkozások már fél éve eltiltott státuszban vannak és így tavasz óta nem vállalhatnak munkát a vonatkozó 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

A kamara a felelősségbiztosítás érvényességét folyamatosan ellenőrzi.

A kivitelezői nyilvántartásból történő kikerülés nem érinti az adott vállalkozás közhiteles adatbázisokban rögzített státuszát - teszik hozzá.

A kamara előzetesen még tavaly decemberben minden érintett vállalkozást tájékoztatott a biztosítással kapcsolatos kötelezettségekről. Fontos, hogy az eltiltás időtartama alatt, ha pótolta vagy pótolja a vállalkozás az adatszolgálatást, automatikusan helyreáll a regisztrációja. A törlést követően azonban

csak új regisztrációval kerülhet vissza

a vállalkozó a névjegyzékbe, a jogszabályi feltételek maradéktalan teljesítése mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

