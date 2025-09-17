A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól

A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Felgyorsult a vezetőségváltás a KitKat csokoládészeletek és Nescafe instant kávé gyártójánál, amely példátlan vezetési zavarokkal küzd az utóbbi időben. Két héttel ezelőtt Laurent Freixe vezérigazgatót egy eltitkolt munkahelyi kapcsolat miatt elbocsátották. Ez megnyitotta az utat az új vezérigazgató, Philipp Navratil és Isla számára, hogy átvegyék az irányítást a világ legnagyobb csomagolt élelmiszergyártója felett, amely

az utóbbi években küszködött az értékesítés stagnálásával és növekvő adóssággal küszködött.

"A Nestlének vissza kell térnie a nyugodtabb vizekre és vissza kell nyernie korábbi tekintélyét" - kommentálta az eseményeket a Bank Vontobel elemzője, utalva az évek óta tartó lassú növekedésre, vezetési hibákra, gyenge kommunikációra, vállalatirányítási aggályokra és menedzsment-váltásokra.

A vállalat részvényei, amelyek az elmúlt 12 hónapban közel 18%-ot veszítettek értékükből, de a távozás hírét követően a zürichi tőzsdén várhatóan közel 1%-os emelkedéssel nyitnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ