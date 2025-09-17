  • Megjelenítés
A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól
Üzlet

A vezérigazgató után az elnök is távozik a svájci csokióriástól

Portfolio
A Nestlé bejelentette, hogy Paul Bulcke elnök a vártnál korábban adja át pozícióját Pablo Isla korábbi Inditex vezérigazgatónak.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Felgyorsult a vezetőségváltás a KitKat csokoládészeletek és Nescafe instant kávé gyártójánál, amely példátlan vezetési zavarokkal küzd az utóbbi időben. Két héttel ezelőtt Laurent Freixe vezérigazgatót egy eltitkolt munkahelyi kapcsolat miatt elbocsátották. Ez megnyitotta az utat az új vezérigazgató, Philipp Navratil és Isla számára, hogy átvegyék az irányítást a világ legnagyobb csomagolt élelmiszergyártója felett, amely

az utóbbi években küszködött az értékesítés stagnálásával és növekvő adóssággal küszködött.

"A Nestlének vissza kell térnie a nyugodtabb vizekre és vissza kell nyernie korábbi tekintélyét" - kommentálta az eseményeket a Bank Vontobel elemzője, utalva az évek óta tartó lassú növekedésre, vezetési hibákra, gyenge kommunikációra, vállalatirányítási aggályokra és menedzsment-váltásokra.

A vállalat részvényei, amelyek az elmúlt 12 hónapban közel 18%-ot veszítettek értékükből, de a távozás hírét követően a zürichi tőzsdén várhatóan közel 1%-os emelkedéssel nyitnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
analyst
Üzlet
Eljött a nagy nap - Mit csinálnak a tőzsdék?
Pénzcentrum
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility