280 milliárd forintos óriásberuházás érkezik, 2500 új munkahely jön létre Békéscsabán

Egy szingapúri székhelyű vállalat, a Vulcan Shield Global egy 2500 munkavállalót alkalmazó high-tech gyárat épít 2033-ig Békéscsabán - hangzott el a Békés vármegyei megyeszékhelyen pénteken. A speciális szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására szakosodott vállalat magyarországi beruházásának értéke 280 milliárd, amit a magyar állam 49 milliárd forinttal támogat. A termelés a jelenlegi kommunikáció szerint 2029-ben kezdődhet meg, az exportra gyártó vállalat megrendelői között az űripar, autóipar, repülőgépgyártás is megtalálható.

A fő számok

Békéscsabán az első beruházásban épülő üzemben olyan kerámiaszálas textíliákat gyártanak majd, amelyek akár 1 600 Celsius-fokos hőmérsékletnek is ellenállnak. Ezzel párhuzamosan épül fel egy másik üzem is folyamatos alumínium-oxid szál előállítására, amely szintén különleges ellenállóképességgel rendelkezik szélsőséges üzemi körülmények között. Az első két szakaszt 2029-ig tervezik megvalósítani 1200 munkavállaló felvételével.

A VSG egy különálló, harmadik beruházással 2033-ig új generációs autóipari anyag gyártásának elindítását is tervezi, így éri el a gyár a teljes tervezett, évi 10 ezer tonnás kapacitását 140 ezer négyzetméternyi gyártóterületen. Ezzel a foglalkoztatottak száma 2 500 főre nőhet.

A beruházást - amely révén Békéscsaba "high-tech ipari központtá válik" -

a kormány 49 milliárd forinttal támogatja.

Szijjártó Péter külgazdasági miniszter Facebook-oldalán elérhető élő videós tudósításból kiderül, hogy a beruházás teljes értéke 280 milliárd forint. A tárcavezető ismertetése szerint ez Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházása.

140 ezer négyzetméternyi gyártóterület jön létre a beruházás nyomán - húzta alá. Évente 10 ezer tonna terméket, szigetelőanyagot állítanak majd itt elő.

A tervek szerint a gyár Európa legsikeresebb vállalataihoz exportálja termékeit, így az űriparba, az autóiparba, a repülőgépgyártásba, napelemgyártásba, petrolkémia területére.

Mekkora ez a mostani bejelentés?

A BYD szegedi gyárának bejelentésekor 2000 milliárd forintra volt tehető a beruházás értéke, a debreceni CATL gyár beruházásának értéke pedig 2900 milliárd forint volt a bejelentéskor. Ezekhez képest kisebb a mostani bejelentés, azonban az elmúlt top10-es méretű beruházásaihoz is felér értékben.

Milyen cégről is van szó?

A Vulcan Shield Global (VSG) szingapúri központú, a kínai Guangxi tartományban működő nemzetközi technológiai vállalatcsoport, amely

fejlett kerámia- és alumíniumszálak és nagy teljesítményű szigetelőanyagok fejlesztésére és gyártására specializálódott.



A VSG közlése szerint a gyártókapacitás Kínában található; 2024-ben megnyitották a guangxi-i üzemet, és ezzel – saját állításuk szerint – az egyetlen vállalattá váltak, amely rövid és folyamatos alumina szálat egyaránt gyárt. Termékportfóliójában megtalálhatóak: tűnemezelt paplan/filc (needled blanket), szövet, szalag, zsinór, hüvely, varrócérna; folyamatos szálak kompozitokhoz.

Saját közlés szerint Észak‑Amerikában, Európában és Ázsiában is van értékesítéstámogatás.

Kínán kívüli gyártói tevékenysége eddig nem volt a társaságnak.

A cég bejegyzése Szingapúrban van, de a gyártási/beruházási háttere Kínához kötődik, és erős, valószínűleg szoros kapcsolat sejthető a Shanghai Rongrong New Materials vállalattal. Ebből az következik, hogy a működési kontroll és az ellátási lánc erősen kínai orientációjú.

Fontos az egész térségnek

Takács Árpád főispán történelmi pillanatnak, Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester pirosbetűs ünnepnek nevezte a Békéscsaba és Békés vármegye valaha volt legnagyobb beruházásáról szóló bejelentést, egyúttal mindketten ígéretet tettek arra, hogy minden segítséget megadnak a zöldmezős beruházáshoz.

Takács Árpád kifejtette, régi igény volt a népességmegtartó erő növelése, az elvándorlás csökkentése, új munkahelyek teremtése az "ország egyik legbiztonságosabb és legélhetőbb városában".

Ehhez az alapokat az elmúlt években letették: megépült az M44-es gyorsforgalmi út, elkészült az L120-as vasútvonal, infrastrukturális beruházásokat hajtottak végre és tervezik a reptér fejlesztését is.

Szarvas Péter kifejtette, az önkormányzat vállalja, hogy oda a közösségi közlekedés feltételeit megteremti, fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát és megépítik a Szarvasi út és a Mokry utca közti kerékpárút még hiányzó, 2 kilométeres szakaszát. Szarvas Péter szerint a heterogén termékstruktúra stabil gazdálkodást eredményez majd a vállalatnak Békéscsabán.

