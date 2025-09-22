Kilőtt egy magyar részvény, amíg a többi szenved

Alapvetően kezdvetőlen hangulat mellett továbbra is kitart a lendület a Masterplastnál. Az árfolyam jelenleg 5,2 százalékos pluszban van, de volt már ennél magasabban, 8,9 százalékos emelkedésben is a cég részvénye.

A forgalom is kiemelkedő, már több mint 115 millió forint értékben cseréltek gazdát a cég részvényei, amivel jelenleg az ötödik legforgalmasabb részvény a Masterplast a Budapesti Értéktőzsdén.