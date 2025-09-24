A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását

Jóváhagyta az MNB a 4iG űr-és védelmi leányvállalatának nyilvános vételi ajánlatát a Rába részvényeire, ennek kapcsán a Rába igazgatósága véleményezte az ajánlatot – derül ki a tegnap zárás után publikált közleményekből.

A 4iG űr-és védelmi leányvállalata, a 4iG SDT szeptember 8-án bejelentette, hogy védelmi ipari portfóliójának bővítése érdekében megveszi a Rába többségi, 74 százalékos tulajdonrészét és a tőkepiaci törvényi kötelezettségének megfelelően nyilvános vételi ajánlatot tett a fennmaradó, közel 25 százalékos közkézhányadra.

Az ajánlati ár részvényenként 1789 forint.

Az MNB tegnapi határozatával jóváhagyta a vételi ajánlatot, és a versenyhatóságok felé történő bejelentések előkészítése folyamatban van. A Rába igazgatósága törvényi kötelezettségének eleget téve véleményezte a vételi ajánlatot.

A vételi ajánlat elfogadására 2025. szeptember 26-án reggel 09:00 órától 2025. október 31-én 12:00 óráig van lehetőség.

A közlemény szerint:

Az ajánlattevő által közzétett vételi ajánlat és működési terv alapján az ajánlattevő célja, hogy a hazai piacon a Rába Nyrt. megtartsa a jelenlegi pozícióját, továbbá erősítse a közép-európai régióban a jelenlétét és meghatározó szereplővé váljon. Jelezte törekvését, hogy egy stabil és hosszú távon is fenntartható üzleti modell kerüljön kialakításra, amely alátámasztja az ajánlattevő terveit a nyereségesség megtartása mellett. Cél, hogy az innovációra még nagyobb hangsúly kerüljön a jövőben, például fiatalabb géppark kiépítése és digitalizációs folyamatok kiépítése révén.

Az igazgatóság pozitívan értékelte az ajánlattevő nyílt és a részvényesek számára is megismerhető szándékát az erős és stabil jelenlétre, a társaság támogatására. Az ajánlattevő működési tervét az igazgatóság megalapozottnak látja, amelyben kifejti, hogy nem tervezi számottevően módosítani a Rába csoport jelenlegi működését, inkább kiegészíti és megerősíti azt, elsősorban a védelmiipari vonalon, így továbbra is fenntarthatók a társaság jelenlegi stratégiai irányvonalai.

Az elmúlt években a Rába modernizációs program keretében megvalósított nagy volumenű technológiai és energetikai fejlesztések, gyártási hatékonyságnövelés és termelés optimalizálás, stratégiai partnerségek kialakítása, valamint új termékek kifejlesztése mind a meghatározott stratégiai irányvonalakat erősítették. Mindezek révén a Rába önállóan is jelentős lépéseket tett piaci pozíciójának megerősítése terén. A válságok közepette végrehajtott modernizáció és folyamatfejlesztések biztosítják a hosszútávú fenntartható működést és a Rába csoport magas nemzetközi követelményeknek való megfelelését.

A Rába csoport termékportfóliója jelenleg nem tartozik bele az ajánlattevő termék- és szolgáltatás porfóliójába, így fennáll az esélye, hogy nem lesz igazán jelentős szinergia hatás és így a tervezett eredmények realizálása akadályokba ütközhet. A tulajdonosváltást követően esetlegesen a Rába tulajdonosi körébe kerülő védelmiipari vállalatok (RMMV, CSG) a Rába meglévő török-magyar vegyesvállalatára gyakorolt hatása egyelőre ismeretlen, hordozhat kockázatot. Azonban az ajánlattevő nemzetközi kapcsolatai és az így elérhető nagyobb piaci hozzáférés, valamint a korábban az ajánlattevő által bejelentett további védelmiipari akvizíciók a Rába csoport számára is pozitív értéket teremthetnek. Az ajánlattevő cégcsoportjának mérete és nyilvános mivolta miatti transzparens működése, magánszektori léte miatti gyorsabb döntéshozatali folyamatai és feltételezett pénzügyi lehetőségei nagyobb pénzügyi mozgásteret jelenthetnek a Rába számára.

A nemzetközi járműiparban tartósan fennálló bizonytalanság, a globális keresletet befolyásoló gazdasági és geopolitikai feszültségek okozta export keresletcsökkenés az iparág többi szereplőjéhez hasonlóan nagy kihívások elé állítja a Rába csoportot is. A társaság bizakodó a jövő tekintetében, amennyiben azonban nem Rába-specifikus külső hatások további negatív tendenciákat indítanának el, a várható eredmények miatt akár újabb nagyobb összegű értékvesztés bekönyvelésére is szükség lehet, ami akár drasztikusan is lecsökkentheti az egy részvényre jutó saját tőke értékét. A Rába igazgatóságának megítélése szerint az ajánlattevő működési tervében tervezett növekedéssel a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből való kilábalás is eredményesebb lehet.

A nyilvános vételi ajánlat eredményétől függően, a stabil nagyrészvényes mellett megmaradt minél nagyobb közkézhányad biztosíthatja a széleskörű részvényesi ellenőrzést, a társaság folyamatos tőzsdei jelenlétét és a nyilvános, átlátható, prudens működést. Amennyiben az ajánlattevő által megszerzett Részvények mennyisége eléri a 90 százalékot, megnyílik az ajánlattevő lehetősége és vételi joga a megmaradt részvények megvásárlására.

Az ajánlattevő növekedési terveinek, fejlesztéseinek megvalósulásával növekedhet az eredményesség, ami növelheti a Rába részvények iránti keresletet, ami biztosíthatja a részvényárfolyam növekedését. Ez a részvényesek számára is közvetlen anyagi előnnyel járhat a tulajdonukban lévő részvények piaci értékének folyamatos emelkedése következtében, valamint a jövőbeni közgyűlési döntések függvényében az évenkénti osztalékfizetésekből is részesülhetnek. Azonban még a meglévő és új stratégiai irányok megvalósulása esetén sem garantálható, hogy az ajánlati ár által biztosítottnál magasabb megtérülés ténylegen is realizálható lesz a jövőben a társaság részvényesei számára. A Rába részvények tőzsdei forgalma alacsony, így azok nem tekinthetők likvid eszköznek. A részvényekkel végrehajtott, akár kisebb volumenű tranzakció is a piaci ár jelentős elmozdulását eredményezheti. Mindezek nehezíthetik a jövőben a részvények tőzsdei értékesítését.

A vételi ajánlat fix árat és azonnali, realizálható hozamot nyújt a részvényesek számára, csökkentve a bizonytalanságot és biztosítva, hogy az elmúlt évek tőzsdei árfolyamához képest méltányos feltételekkel zárják pozícióikat - áll a közleményben.

A vételi ajánlatot megelőző tőzsdei kereskedési napon a Rába részvényeinek árfolyama 1580 forint volt, azonban gyorsan elérte és meg is haladta az 1789 forintos ajánlati árat az árfolyam, tegnap 2120 forinton zárta a kereskedést a papír.

Az igazgatóság elismeri, hogy az ajánlattevő jelenléte, nemzetközi kapcsolatrendszere stabilitást, pénzügyi hátteret és iparági szinergiákat biztosíthat a társaság működésében. A Rába Nyrt. igazgatósága nem javasolja a részvényesek számára a vételi ajánlat elfogadását.

Szeptember elején, amikor a 4iG megtette bejelentését, a cég elmondta, hogy a kötelező vételi ajánlatot a tőkepiaci jogszabályok miatt tette a cég, és nem cél a Rába tőzsdei kivezetése,

így az igazgatóság ajánlása nem okoz nagy törést a sztoriban. Aki pedig ki akar szállni a Rába-sztoriból, az most a tőzsdén magasabb áron is kiszállhat.

