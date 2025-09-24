  • Megjelenítés
Rendkívüli közgyűlést tart a Rába
Rendkívüli közgyűlést tart a Rába

Rendkívüli közgyűlést hívott össze október 30-ra a Rába – derül ki a társaság közleményéből.
  • A közgyűlés időpontja: 2025. október 30. 11 óra
  • A közgyűlés helyszíne: ETO Park Hotel 9027 Győr, Nagysándor József u. 31
  • A részvétel módja: személyes részvétel

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlésre október 30-án 12 órakor kerül sor. A közgyűlésnek egy fontos napirendi pontja van eddig, ez pedig a döntés a saját részvényre kapott nyilvános vételi ajánlatról.

Szárnyal a Rába

A Rába nem javasolja a részvényeseknek a 4iG ajánlatának elfogadását

