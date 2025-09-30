Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban

Közel ötven év működés után kedd éjszaka leállítják a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es blokkját; az országban ez a negyedik atomreaktor, amelyet véglegesen leállítanak - közölték kedden a belga hatóságok.

A Doel atomerőmű 3-as és 1-es, valamint a Tihange atomerőmű 2-es blokkja után most a Tihange 1-es reaktorát is üzemen kívül helyezik, míg a Doel 2-es reaktorának bezárását november végére tervezik. Az országban ezt követően két működő egység marad, a Doel 4-es és a Tihange 3-as blokkja, amelyek működési idejét 2035-ig hosszabbították meg.

A Tihange 1 építése 1969-ben kezdődött a Meuse folyó partján, Liege közelében, és 1975-ben kezdte meg az áramtermelést. A reaktort - amelynek tulajdonosai az Engie és az EDF Belgium energiaipari vállalatok - eredetileg 2015-ben állították volna be. Az energiaellátás szavatolásával kapcsolatos aggodalmak miatt azonban a működését 2025-ig meghosszabbították. A reaktor kapacitása 962 megawatt.

Az RTBF közszolgálati műsorszolgáltató tudósítása szerint a leszerelés több szakaszból áll, és mintegy 15 évig tart majd. Első lépésként a reaktort leállítják, majd fokozatosan lehűtik, ezután a szakemberek kinyitják a berendezést, és a fűtőelemeket víz alatti környezetben, egyenként távolítják el. Ezeket egy másik épületben tárolják majd, előreláthatóan öt évig. A nukleáris hulladék sorsáról később politikai döntés születik: újrafeldolgozásra küldhetik Franciaországba, vagy hosszú távú, geológiai tárolás mellett dönthetnek.

Ezt követően kezdődhet a radioaktív berendezések és csővezetékek mélytisztítása, majd a nem nukleáris létesítmények - például a hűtőtornyok, turbinák és gépházak - bontása.

A belga kormány ugyanakkor halasztaná ezeknek a terveknek a megvalósítását.

Felszólította az Engie-t, hogy ne végezzen visszafordíthatatlan munkálatokat, mivel még tartanak a tárgyalások a Tihange 1 élettartamának esetleges meghosszabbításáról, azonban a vállalat többször kijelentette, hogy a Doel 4-en és a Tihange 3-on kívül nem kíván további reaktorokat üzemeltetni. A Tihange 1 működésének fenntartásához jelentős beruházásra, költséges korszerűsítésre és kötelező tízéves biztonsági felülvizsgálatra lenne szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images