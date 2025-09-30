Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban

A Doel atomerőmű 3-as és 1-es, valamint a Tihange atomerőmű 2-es blokkja után most a Tihange 1-es reaktorát is üzemen kívül helyezik, míg a Doel 2-es reaktorának bezárását november végére tervezik. Az országban ezt követően két működő egység marad, a Doel 4-es és a Tihange 3-as blokkja, amelyek működési idejét 2035-ig hosszabbították meg.
A Tihange 1 építése 1969-ben kezdődött a Meuse folyó partján, Liege közelében, és 1975-ben kezdte meg az áramtermelést. A reaktort - amelynek tulajdonosai az Engie és az EDF Belgium energiaipari vállalatok - eredetileg 2015-ben állították volna be. Az energiaellátás szavatolásával kapcsolatos aggodalmak miatt azonban a működését 2025-ig meghosszabbították. A reaktor kapacitása 962 megawatt.
Az RTBF közszolgálati műsorszolgáltató tudósítása szerint a leszerelés több szakaszból áll, és mintegy 15 évig tart majd. Első lépésként a reaktort leállítják, majd fokozatosan lehűtik, ezután a szakemberek kinyitják a berendezést, és a fűtőelemeket víz alatti környezetben, egyenként távolítják el. Ezeket egy másik épületben tárolják majd, előreláthatóan öt évig. A nukleáris hulladék sorsáról később politikai döntés születik: újrafeldolgozásra küldhetik Franciaországba, vagy hosszú távú, geológiai tárolás mellett dönthetnek.
Ezt követően kezdődhet a radioaktív berendezések és csővezetékek mélytisztítása, majd a nem nukleáris létesítmények - például a hűtőtornyok, turbinák és gépházak - bontása.
A belga kormány ugyanakkor halasztaná ezeknek a terveknek a megvalósítását.
Felszólította az Engie-t, hogy ne végezzen visszafordíthatatlan munkálatokat, mivel még tartanak a tárgyalások a Tihange 1 élettartamának esetleges meghosszabbításáról, azonban a vállalat többször kijelentette, hogy a Doel 4-en és a Tihange 3-on kívül nem kíván további reaktorokat üzemeltetni. A Tihange 1 működésének fenntartásához jelentős beruházásra, költséges korszerűsítésre és kötelező tízéves biztonsági felülvizsgálatra lenne szükség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A Pfizer megegyezett Donald Trumppal, jön az árcsökkentés
Ugrik az árfolyam.
Lemondott a Spotify vezérigazgatója
Nagyot esett az árfolyam.
Rekordösszeget tervez elkölteni Oroszország a titkosszolgálatok működtetésére
Jelentősen nő a hírszerzésre fordított kiadás.
A Ford vezére szerint a felére zuhanhat az elektromos autók iránti kereslet
Donald Trump költségvetési törvénye miatt.
Vallottak a szakértők: erre kellene költeni a magyar egészségügyben
Szűrőprogramok mellett a prevencióra is több pénzt kellene fordítani.
Donald Trump "több mint 100%-kal" akarja csökkenteni a gyógyszerárakat
Nagy bejelentés az elnöktől.
Teljes káosz uralkodik egy szigetországban: megbukott a kormány a zavargások közepette
Összecsaptak rendőrök tüntetőkkel.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Abszolút hozam euróban - hogyan fordítható előnnyé a bizonytalan piaci környezet?
Ha befektetésről van szó, sokan keresik az arany középutat: ne kelljen kitenni magukat a részvénypiac szeszélyeinek, de ne is kelljen megelégedni a pénzpiaci eszközök szerény hozamaival. Az eu
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
Új lakossági állampapírok érkeznek októbertől. Érdemes sietnie a befektetőknek?
Új lakossági állampapírok forgalmazása indul el októbertől, ezzel párhuzamosan számos jelenleg elérhető befektetés forgalmazása lezárul. Ráadásul nem csak a szokásos sorozatcserékről van
Olcsó kacatból high-tech ipar
USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a
A Vaslady ébredése
Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek
Clorox Company - elemzés
Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C
A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt
Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Nagy ütést vinne be az oroszoknak von der Leyen: a magyar gazdaság is megérezheti?
Bekeményít az EU elnöke?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.