Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban
Közel 50 év működés után ma véglegesen leállítanak egy atomreaktort Belgiumban

MTI
Közel ötven év működés után kedd éjszaka leállítják a belgiumi Tihange atomerőmű 1-es blokkját; az országban ez a negyedik atomreaktor, amelyet véglegesen leállítanak - közölték kedden a belga hatóságok.

A Doel atomerőmű 3-as és 1-es, valamint a Tihange atomerőmű 2-es blokkja után most a Tihange 1-es reaktorát is üzemen kívül helyezik, míg a Doel 2-es reaktorának bezárását november végére tervezik. Az országban ezt követően két működő egység marad, a Doel 4-es és a Tihange 3-as blokkja, amelyek működési idejét 2035-ig hosszabbították meg.

A Tihange 1 építése 1969-ben kezdődött a Meuse folyó partján, Liege közelében, és 1975-ben kezdte meg az áramtermelést. A reaktort - amelynek tulajdonosai az Engie és az EDF Belgium energiaipari vállalatok - eredetileg 2015-ben állították volna be. Az energiaellátás szavatolásával kapcsolatos aggodalmak miatt azonban a működését 2025-ig meghosszabbították. A reaktor kapacitása 962 megawatt.

Az RTBF közszolgálati műsorszolgáltató tudósítása szerint a leszerelés több szakaszból áll, és mintegy 15 évig tart majd. Első lépésként a reaktort leállítják, majd fokozatosan lehűtik, ezután a szakemberek kinyitják a berendezést, és a fűtőelemeket víz alatti környezetben, egyenként távolítják el. Ezeket egy másik épületben tárolják majd, előreláthatóan öt évig. A nukleáris hulladék sorsáról később politikai döntés születik: újrafeldolgozásra küldhetik Franciaországba, vagy hosszú távú, geológiai tárolás mellett dönthetnek.

Ezt követően kezdődhet a radioaktív berendezések és csővezetékek mélytisztítása, majd a nem nukleáris létesítmények - például a hűtőtornyok, turbinák és gépházak - bontása.

A belga kormány ugyanakkor halasztaná ezeknek a terveknek a megvalósítását.

Felszólította az Engie-t, hogy ne végezzen visszafordíthatatlan munkálatokat, mivel még tartanak a tárgyalások a Tihange 1 élettartamának esetleges meghosszabbításáról, azonban a vállalat többször kijelentette, hogy a Doel 4-en és a Tihange 3-on kívül nem kíván további reaktorokat üzemeltetni. A Tihange 1 működésének fenntartásához jelentős beruházásra, költséges korszerűsítésre és kötelező tízéves biztonsági felülvizsgálatra lenne szükség.

