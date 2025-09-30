Nagyot esett az AKKO Invest profitja

Csökkenő árbevétellel és EBITDA-val zárta az első félévet az AKKO Invest, miközben a társaság nettó eredmény szinten veszteséges lett. Utóbbit jelentős mértékben egyszeri tételek is magyarázzák, miután a társaság egy franciaországi hotelprojektje kapcsán a hasznosítása helyett az értékesítés mellett döntött.

A csoport árbevételének döntő része továbbra is a NEO Property Services tevékenységéből származik. A kisebb tagvállalatok hozzájárulása főként bérbeadási és egyedi értékesítési tételek formájában jelentkezik. Az idei első félévben a NEO bevételének mérsékelt visszaesése miatt a konszolidált árbevétel enyhén, 1,53%-kal 19,3 milliárd forintra csökkent. Az ingatlan üzemeltetésből származó bevétel jelentősen, 14,6 milliárd forintról 17 milliárd forintra nőtt, azonban ezt ellensúlyozta az ingatlanfejlesztésből származó bevételek 2,7 milliárd forintos csökkenése.

A vállalat számviteli eredménye jelentősen csökkent, elsősorban egyszeri tételek, ezeken belül meghatározóan egy franciaországi hotel projekt „hasznosítási koncepció” helyett „értékesítésre” történő átsorolásához kapcsolódó értékleírás miatt. Az átsorolás kapcsán – tekintettel a megváltozott hasznosítási módra is – a Cyrano Hotel könyv szerinti értékét 871 millió forinttal csökkenteni kellett, amelyet a cég az átsoroláskor mint eredményt terhelő tétel jelenített meg.

Ennek nyomán a vállalat tavaly első félévi 908 millió forintos nyeresége után az idei első félévben 520 millió forint számviteli veszteséget ért el.

EBITDA-szinten továbbra is nyereséges a vállalat, a tavalyi 1,5 milliárd forint után az idei első hat hónapban 1,4 milliárd forint EBITDA eredményt ért el.

A vállalat életében fontos mérföldkő volt, hogy fő tulajdonosa, a WING Csoportba tartozó Mevinvest 10 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre, melyből az AKKO kifizette a NEO akvizícióhoz kapcsolódó vételár hátralékát, megszerezte a Szerémi irodaház fennmaradó 50 százalékát, és ennek vételárhátralékát is megfizette, így kötelezettségállománya nagymértékben csökkent. Mindezeknek köszönhetően a működés során megtermelődő többlet nyereség és forrás a későbbiekben akvizíciókra, fejlesztésekre is fordítható.

Az Akko Invest árfolyama ma 5,3 százalékot esett, míg idén 21,4 százalékos mínuszban van.

