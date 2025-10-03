Nincs megállás, folytatódik az emelkedés a tőzsdéken

Pluszban Európa
Mérsékelt emelkedéssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC 0,4 százalékot erősödött, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékkal került feljebb. A milánói börze 0,6 százalékos, a spanyol piac pedig 0,8 százalékos pluszban van.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar tőzsdén is mérsékelt emelkedéssel indul a nap.
Kongatják a vészharangot az elemzők az egyik népszerű európai védelmi részvény miatt
A Saab részvényei túlértékeltté váltak a védelmi szektor idei szárnyalása közben, ami miatt az elemzők többsége már eladásra ajánlja a papírt - írta meg a Bloomberg.
Bevásárolt az OTP
Az OTP közölte, hogy a csütörtöki kereskedésben 45 304 darab OTP törzsrészvényt vásárolt 28 907 forint/darab átlagáron,
vagyis 1,3 milliárd forint összértékben.
A tranzakció nyomán az OTP Csoport tulajdonában lévő saját részvények állománya 12 460 531 darabra változott. A saját részvény állomány 4,45%.
Az OTP árfolyama év elejéhez képest 32,7%-kal emelkedett.
Rekordeladások a Teslánál, de ehhez Donald Trump húzása is kellett
A Tesla 7%-os harmadik negyedéves autóértékesítése 7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, részben az amerikai adókedvezmények megszűnése előtt megnövekedett vásárlói aktivitásnak köszönhetően - tudósított a CNBC.
Folytatódhat az emelkedés
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot emelkedett, a S&P 500 0,1 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 0,4 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,9 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,93 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,79 százalékot emelkedhet, a CAC 0,43 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,69 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,25 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,28 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Az igazán lényeges adatok ma jönnének, de a kormányzati leállás miatt az átfogó amerikai munkaerőpiaci jelentést nem fogják közzétenni. A statisztika ugyanis hatással lehetne arra, hogyan dönt a Fed a következő hónapokban, hány kamatcsökkentésre lesz még tér idén. Emellett jön az ISM beszerzési menedzserindexe is.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,0 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,2 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 3,4 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 46,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 519,72
|0,2%
|1,2%
|2,7%
|9,3%
|10,2%
|68,0%
|S&P 500
|6 715,35
|0,1%
|1,7%
|4,7%
|14,2%
|17,6%
|100,6%
|Nasdaq
|24 892,76
|0,4%
|2,0%
|7,2%
|18,5%
|25,7%
|121,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|44 936,73
|0,9%
|-1,8%
|6,2%
|12,6%
|18,9%
|95,1%
|Hang Seng
|27 287,12
|1,6%
|3,0%
|7,0%
|36,0%
|21,6%
|16,3%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|1,0%
|3,3%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 422,56
|1,3%
|3,8%
|4,0%
|22,7%
|27,4%
|92,5%
|CAC
|8 056,63
|1,1%
|3,4%
|5,3%
|9,2%
|6,3%
|67,0%
|FTSE
|9 427,73
|-0,2%
|2,3%
|3,4%
|15,4%
|13,7%
|59,7%
|FTSE MIB
|43 078,13
|0,0%
|2,0%
|3,2%
|26,0%
|27,9%
|126,0%
|IBEX
|15 496,2
|-0,3%
|2,3%
|5,4%
|33,6%
|33,5%
|129,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 650,44
|0,5%
|1,7%
|-3,1%
|25,6%
|36,4%
|197,9%
|ATX
|4 708,02
|0,2%
|1,7%
|2,5%
|28,5%
|30,3%
|124,1%
|PX
|2 359,42
|0,3%
|2,4%
|4,4%
|34,0%
|47,8%
|175,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 780
|-0,7%
|0,2%
|-3,6%
|32,7%
|55,9%
|192,5%
|Mol
|2 774
|0,9%
|4,9%
|-4,0%
|1,6%
|5,2%
|66,5%
|Richter
|10 050
|2,2%
|2,8%
|-3,3%
|-3,4%
|-7,1%
|53,2%
|Magyar Telekom
|1 820
|0,6%
|-0,3%
|-4,3%
|42,9%
|75,3%
|402,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,28
|-2,1%
|-6,5%
|-7,1%
|-15,4%
|-13,4%
|66,1%
|Brent
|64,15
|-1,9%
|-7,7%
|-7,3%
|-14,2%
|-13,2%
|63,0%
|Arany
|3 835,85
|-0,8%
|2,7%
|9,2%
|46,1%
|45,2%
|101,1%
|Devizák
|EURHUF
|389,4500
|0,1%
|-0,6%
|-1,4%
|-5,3%
|-2,8%
|8,7%
|USDHUF
|332,4796
|0,4%
|-0,9%
|-1,8%
|-16,3%
|-8,4%
|8,7%
|GBPHUF
|446,3899
|-0,2%
|-0,4%
|-1,9%
|-10,3%
|-7,1%
|12,7%
|EURUSD
|1,1714
|-0,3%
|0,3%
|0,4%
|13,1%
|6,1%
|0,0%
|USDJPY
|146,8650
|0,0%
|-1,9%
|-0,8%
|-6,6%
|0,5%
|39,4%
|GBPUSD
|1,3421
|-0,6%
|0,5%
|0,2%
|7,2%
|1,3%
|3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|120 612
|1,6%
|10,6%
|8,4%
|27,8%
|98,9%
|1 040,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-0,4%
|-2,0%
|-4,2%
|-11,0%
|7,7%
|486,8%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|-0,5%
|-2,8%
|-3,2%
|12,5%
|26,5%
|-596,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,3%
|0,1%
|-4,8%
|3,8%
|9,7%
|189,9%
