Rekordeladások a Teslánál, de ehhez Donald Trump húzása is kellett

A Tesla 497 099 járművet szállított le a 2025 harmadik negyedévében, ami 7%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest, amikor 462 890 autót értékesítettek.
A harmadik negyedév egyben értékesítési rekordot is jelentett.
Az eredmények meghaladták az elemzői várakozásokat, a FactSet szerint körülbelül 447 600 leszállított járműre számítottak. A Tesla szeptember végén publikált saját konszenzusa szerint az elemzők 443 079 darabos értékesítést vártak.
A gyártás azonban csökkent: 447 450 járművet állítottak elő, szemben a tavalyi 469 796-tal.
A vállalat részvényei több mint 3%-kal estek a jelentés közzététele után. A Tesla október 22-én tervezi közzétenni a harmadik negyedéves pénzügyi eredményeit.
A Tesla értékesítését Európában visszaesés jellemezte, amit részben az Elon Musk politikai retorikája miatti fogyasztói ellenállás, részben pedig a Volkswagen és a BYD növekvő piaci részesedése okozott.
Ezt részben ellensúlyozta az amerikai piac, ahol a vásárlók igyekeztek kihasználni a szövetségi adókedvezményt annak lejárta előtt, amely Donald Trump júliusban elfogadott költségvetési törvényének részeként szűnt meg.
Az év első kilenc hónapjában a Tesla összesen körülbelül 1,2 millió járművet szállított le, ami 6%-os csökkenést jelent 2024 azonos időszakához képest.
A vállalat energiaüzletága jelentős növekedést mutatott: 12,5 GWh energiatároló rendszert telepítettek, beleértve a Megapack és az új Megablock rendszereket. Ez jelentős növekedés a második negyedévi 9,6 GWh-hoz és a tavalyi harmadik negyedévi 6,9 GWh-hoz képest. Musk xAI vállalata az utóbbi negyedévekben a Tesla energiatároló rendszereinek jelentős ügyfele volt.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
