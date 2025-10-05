Hétvégén sem pihennek a kriptósok, új történelmi csúcson a bitcoin

A bitcoin újabb történelmi csúcsot ért el, részben az amerikai kormányzati leállással kapcsolatos befektetői aggodalmak miatt, de a ralit a részvénypiacok emelkedése, és az USA-ban jegyzett spot ETF-ekbe történő tőkebeáramlás is támogatja.

A világ legnagyobb értékű kriptovalutája vasárnap 125 689 dollárig emelkedett, meghaladva az augusztus 14-én felállított korábbi rekordját. Az árfolyam-emelkedést az amerikai részvénypiacok ralija és a bitcoin-alapú tőzsdén kereskedett alapokba (ETF) történő újabb tőkebeáramlás is támogatta.

A kriptovaluta pénteken zsinórban nyolcadik napja emelkedett, idén pedig már több mint 30%-os növekedést mutat.

Csak ezen a héten 11 százalékot ralizott a bitcoin.

Sokan arra számítanak, hogy a szerdán életbe lépett kormányzati leállás a biztonságos eszközök felé tereli a befektetőket. Jeff Dorman, az Arca befektetési igazgatója a leállás kezdete előtt így nyilatkozott:

Csak akkor vásárolok BTC-t, ha a társadalom elveszíti bizalmát a kormányokban és a helyi bankokban. A BTC valószínűleg jó vétel most, az újabb amerikai kormányzati leállás előtt.

Joshua Lim, a FalconX kriptó brókercég társvezetője pedig így vélekedett.

Mivel számos eszköz, köztük a részvények, az arany és még a gyűjtői tárgyak, mint a Pokémon kártyák is történelmi csúcsokat érnek el, nem meglepő, hogy a bitcoin is profitál a dollár elértéktelenedéséről szóló narratívából.

A pozitív hangulatot erősíti a bitcoin történelmi felülteljesítése októberben, amit a piacon "Uptober"-nek is neveznek. Az elmúlt 10 októberből 9 alkalommal emelkedett a kriptovaluta árfolyama.

Eközben az Egyesült Államokban jegyzett spot bitcoin ETF-ek iránti kereslet növekedése is látszik, ezek összesen 3,24 milliárd dolláros nettó beáramlást regisztráltak a múlt héten.

Ez a második legnagyobb heti beáramlás a nyilvántartásokban a SoSoValue adatai szerint.

A bitcoin az elmúlt év nagy részében folyamatosan emelkedett, köszönhetően a Donald Trump elnök által bevezetett kedvező washingtoni szabályozási környezetnek. Az árfolyamot az is segítette, hogy a vállalatok növelték a keresletet azzal, hogy követték a MicroStrategy által fémjelzett vállalati taktikát: elkezdtek cégként nagyobb mennyiségű bitcoint vásárolni. Ez a stratégia mostanra a versenytársakra, például az ethereumra is átterjedt, ami széleskörű emelkedést okozott a digitális eszközök piacán.

Az amerikai tőzsdéken pénteken rekordszintre emelkedtek az újabb nagyszabású mesterséges intelligencia üzletekről és partnerségekről szóló hírek hatására, figyelmen kívül hagyva a potenciálisan elhúzódó kormányzati leállás lehetőségét és az üzleti tevékenységről szóló borús gazdasági jelentéseket.

A leállás ezúttal számít

- mondta Geoff Kendrick, a Standard Chartered digitális eszközökért felelős globális elemzési vezetője, hozzátéve, hogy a bitcoin emelkedésére számít ebben az időszakban. Megjegyezte, hogy a bitcoin "más helyzetben volt" a 2018 és 2019 közötti előző leállás során, amikor a token kevésbé mozgott együtt a hagyományos kockázati eszközökkel.

