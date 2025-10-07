Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken

Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az AppLovin adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, aminek hatására a mobilhirdetési technológiai vállalat részvényei zuhanni kezdtek - közölte a Bloomberg.
Iránykeresés
Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyes mozgások láthatók ma reggel az európai piacokon, a magyar tőzsde azonban relatíve jól kezdte a napot.
Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany
Az arany ára rekordszintre emelkedett kedden, miközben az amerikai kormányzati leállás miatt bizonytalanság, és a közelgő amerikai kamatcsökkentés is támogatta az árfolyamot.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,67 százalékot emelkedett, szingapúri tőzsde pedig 0,9 százalékkal került feljebb. A kínai, hongkongi és dél-koreai piacok az ünnepek miatt zárva tartanak.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,44 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar ipari termelési adat jön, ahol az okozna nagy meglepetést, ha az éves alapú mutató pozitív tartományba tudna kerülni. Német gyártó megrendelések is érkeznek reggel, amelyek arra adhatnak választ, hogy a kereskedelmi háború milyen sebet ejtett a német gazdaságon. Ma még amerikai külkereskedelmi adatok és inflációs várakozás is érkezne, de jelenleg még tart az amerikai kormányzati leállás, így ezeket sem teszik közzé. Aznap tart még beszédet Stephen Miran, a Fed kormányzótanácsának új tagja, aki egyedüliként 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a legutóbbi kamatdöntő ülésen.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 50,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 694,97
|-0,1%
|0,8%
|2,9%
|9,8%
|10,3%
|68,1%
|S&P 500
|6 740,28
|0,4%
|1,2%
|4,0%
|14,6%
|17,2%
|100,5%
|Nasdaq
|24 978,56
|0,8%
|1,5%
|5,6%
|18,9%
|24,7%
|121,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 944,76
|4,8%
|6,4%
|11,5%
|20,2%
|24,1%
|104,6%
|Hang Seng
|26 957,77
|-0,7%
|1,3%
|6,1%
|34,4%
|18,6%
|12,4%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|0,4%
|4,0%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 378,29
|0,0%
|2,7%
|3,3%
|22,4%
|27,5%
|88,9%
|CAC
|7 971,78
|-1,4%
|1,2%
|3,9%
|8,0%
|5,7%
|62,8%
|FTSE
|9 479,14
|-0,1%
|1,9%
|2,9%
|16,0%
|14,5%
|59,3%
|FTSE MIB
|43 146,13
|-0,3%
|1,4%
|3,7%
|26,2%
|28,4%
|122,1%
|IBEX
|15 556,7
|-0,2%
|1,6%
|4,8%
|34,2%
|33,4%
|124,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|99 921,63
|-0,5%
|0,7%
|-3,2%
|26,0%
|36,1%
|196,9%
|ATX
|4 730,14
|-0,6%
|1,8%
|2,9%
|29,1%
|31,1%
|117,5%
|PX
|2 378,34
|0,4%
|1,8%
|4,1%
|35,1%
|49,4%
|172,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|28 950
|-0,4%
|-0,3%
|-3,8%
|33,5%
|56,1%
|189,5%
|Mol
|2 754
|-0,6%
|-0,2%
|-5,0%
|0,9%
|4,2%
|64,8%
|Richter
|10 120
|-0,5%
|4,1%
|-1,5%
|-2,7%
|-7,2%
|54,4%
|Magyar Telekom
|1 820
|-1,7%
|0,9%
|-4,1%
|42,9%
|74,0%
|404,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,49
|1,4%
|-2,8%
|0,4%
|-13,7%
|-16,6%
|54,2%
|Brent
|64,54
|0,0%
|-5,1%
|-1,5%
|-13,6%
|-17,5%
|50,9%
|Arany
|3 954,76
|1,9%
|3,4%
|10,3%
|50,6%
|48,3%
|106,7%
|Devizák
|EURHUF
|389,0250
|0,1%
|-0,6%
|-0,9%
|-5,4%
|-3,0%
|8,2%
|USDHUF
|332,0317
|0,3%
|-0,5%
|-0,8%
|-16,4%
|-9,2%
|8,9%
|GBPHUF
|447,5
|0,4%
|-0,1%
|-1,2%
|-10,1%
|-6,7%
|13,0%
|EURUSD
|1,1717
|-0,2%
|-0,1%
|-0,2%
|13,1%
|6,8%
|-0,6%
|USDJPY
|147,4450
|0,0%
|-0,8%
|0,2%
|-6,2%
|-0,7%
|39,6%
|GBPUSD
|1,3480
|0,1%
|0,5%
|-0,3%
|7,6%
|2,8%
|3,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|124 728
|2,0%
|9,0%
|12,7%
|32,1%
|100,9%
|1 076,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,15
|1,0%
|0,5%
|1,8%
|-9,3%
|4,3%
|460,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|0,6%
|0,5%
|2,3%
|13,2%
|21,0%
|-629,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,89
|0,1%
|-0,1%
|-4,3%
|4,1%
|7,2%
|188,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Oscar Wong
