Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken
Portfolio
Újabb AI-sztori adott lendületet tegnap az amerikai tőzsdéknek, miután az OpenAI és az AMD bejelentette, hogy partnerségre lép, melynek értelmében a ChatGPT fejlesztője akár 10 százalékos részesedést is szerezhet a chipgyártóban - az AMD végül 24 százalékos pluszban zárt tegnap. Ezek után az ünnepek miatt foghíjasan nyitvatartó ázsiai piacokon is jó volt a hangulat, a japán tőzsde zsinórban második napja ment új csúcsra, pozitívan reagálva arra, hogy a japán kormányzópárt a konzervatív Sanae Takaichit választotta új vezetőjévé, aki így az ország első női miniszterelnöke lehet. Végül, ami Európát illeti, az előjelek alapján vegyes nyitás jöhet, részben a francia politikai bizonytalanság nyomja rá a bélyegét a hangulatra.
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam

Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az AppLovin adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, aminek hatására a mobilhirdetési technológiai vállalat részvényei zuhanni kezdtek - közölte a Bloomberg.

Iránykeresés

Nincs egyértelmű irány az európai tőzsdéken a nyitás után, a DAX stagnál, míg a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,3 százalékkal, míg a spanyol piac 0,1 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén

Vegyes mozgások láthatók ma reggel az európai piacokon, a magyar tőzsde azonban relatíve jól kezdte a napot.

Nincs megállás, új történelmi csúcson az arany

Az arany ára rekordszintre emelkedett kedden, miközben az amerikai kormányzati leállás miatt bizonytalanság, és a közelgő amerikai kamatcsökkentés is támogatta az árfolyamot.

Emelkedés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,8 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,67 százalékot emelkedett, szingapúri tőzsde pedig 0,9 százalékkal került feljebb. A kínai, hongkongi és dél-koreai piacok az ünnepek miatt zárva tartanak.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,7 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,23 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,44 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,1 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar ipari termelési adat jön, ahol az okozna nagy meglepetést, ha az éves alapú mutató pozitív tartományba tudna kerülni. Német gyártó megrendelések is érkeznek reggel, amelyek arra adhatnak választ, hogy a kereskedelmi háború milyen sebet ejtett a német gazdaságon. Ma még amerikai külkereskedelmi adatok és inflációs várakozás is érkezne, de jelenleg még tart az amerikai kormányzati leállás, így ezeket sem teszik közzé. Aznap tart még beszédet Stephen Miran, a Fed kormányzótanácsának új tagja, aki egyedüliként 50 bázispontos kamatcsökkentésre szavazott a legutóbbi kamatdöntő ülésen.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,1 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,7 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 50,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 694,97 -0,1% 0,8% 2,9% 9,8% 10,3% 68,1%
S&P 500 6 740,28 0,4% 1,2% 4,0% 14,6% 17,2% 100,5%
Nasdaq 24 978,56 0,8% 1,5% 5,6% 18,9% 24,7% 121,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 944,76 4,8% 6,4% 11,5% 20,2% 24,1% 104,6%
Hang Seng 26 957,77 -0,7% 1,3% 6,1% 34,4% 18,6% 12,4%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,4% 4,0% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 378,29 0,0% 2,7% 3,3% 22,4% 27,5% 88,9%
CAC 7 971,78 -1,4% 1,2% 3,9% 8,0% 5,7% 62,8%
FTSE 9 479,14 -0,1% 1,9% 2,9% 16,0% 14,5% 59,3%
FTSE MIB 43 146,13 -0,3% 1,4% 3,7% 26,2% 28,4% 122,1%
IBEX 15 556,7 -0,2% 1,6% 4,8% 34,2% 33,4% 124,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 99 921,63 -0,5% 0,7% -3,2% 26,0% 36,1% 196,9%
ATX 4 730,14 -0,6% 1,8% 2,9% 29,1% 31,1% 117,5%
PX 2 378,34 0,4% 1,8% 4,1% 35,1% 49,4% 172,0%
Magyar blue chipek              
OTP 28 950 -0,4% -0,3% -3,8% 33,5% 56,1% 189,5%
Mol 2 754 -0,6% -0,2% -5,0% 0,9% 4,2% 64,8%
Richter 10 120 -0,5% 4,1% -1,5% -2,7% -7,2% 54,4%
Magyar Telekom 1 820 -1,7% 0,9% -4,1% 42,9% 74,0% 404,2%
Nyersanyagok              
WTI 62,49 1,4% -2,8% 0,4% -13,7% -16,6% 54,2%
Brent 64,54 0,0% -5,1% -1,5% -13,6% -17,5% 50,9%
Arany 3 954,76 1,9% 3,4% 10,3% 50,6% 48,3% 106,7%
Devizák              
EURHUF 389,0250 0,1% -0,6% -0,9% -5,4% -3,0% 8,2%
USDHUF 332,0317 0,3% -0,5% -0,8% -16,4% -9,2% 8,9%
GBPHUF 447,5 0,4% -0,1% -1,2% -10,1% -6,7% 13,0%
EURUSD 1,1717 -0,2% -0,1% -0,2% 13,1% 6,8% -0,6%
USDJPY 147,4450 0,0% -0,8% 0,2% -6,2% -0,7% 39,6%
GBPUSD 1,3480 0,1% 0,5% -0,3% 7,6% 2,8% 3,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 124 728 2,0% 9,0% 12,7% 32,1% 100,9% 1 076,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,15 1,0% 0,5% 1,8% -9,3% 4,3% 460,5%
10 éves német állampapírhozam 2,68 0,6% 0,5% 2,3% 13,2% 21,0% -629,1%
10 éves magyar állampapírhozam 6,89 0,1% -0,1% -4,3% 4,1% 7,2% 188,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
