Figyelmeztetett a BMW - Ütik az autóipari részvényeket

Egyre feljebb
Egyre nagyobb az emelkedés az európai tőzsdéken, a német DAX már 0,3, a francia CAC 0,6 százalék pluszban áll. A magyar BUX 0,4 százalékos emelkedéssel a középmezőnyben áll.
Nagyot esett a BMW
A BMW profitfigyelmeztetést tett közzé, erre ma a részvényárfolyama 6,5 százalékot esett, magával rántva más autóipari részvényeket is. A Mercedes 3, a Porsche és a Volkswagen 2-2 százalékot esett.
Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam
Stagnálás Európában
A német DAX stagnálással, a francia CAC pedig az elmúlt napok esése után, amit a kormányválság váltott ki, 0,2 százalék pluszban nyitott.
Kitart a lendület a magyar tőzsdén
Folytatódik az emelkedés a magyar piacon, a nyitás után 0,2 százalék pluszban áll a BUX index, minden hazai blue chip árfolyama emelkedik, legnagyobb mértékben a Magyar Telekomé, 0,8 százalékkal. Tegnap 1,4 százalékot emelkedett a BUX, kiemelkedve a nemzetközi mezőnyből, az európai tőzsdék vegyesen mozogtak, de inkább stagnáltak, a vezető amerikai részvényindexek viszont mérsékelten estek.
Meredeken emelkedik az ezüst
Az elmúlt napok emelkedésével ma az ezüst árfolyama a 2011-es lokális csúcs fölé emelkedett, és egyre közelebb a történelmi csúcs, amit 1980-ban ért el az ezüst árfolyama.
Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat
A BMW visszavágta éves pénzügyi előrejelzését, miután a kínai eladások tovább gyengültek, és a vámok is rontották a profitot.
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI újabb nagy finanszírozási körbe kezdett, a korábban tervezettnél is nagyobb összeggel. A vállalat célja, hogy felgyorsítsa az AI-fejlesztéseket, és ennek érdekében az Nvidia is beszáll a befektetők közé. A projekt az iparág egyik legnagyobb AI-infrastruktúra-beruházásává válhat, írja a Bloomberg.
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
A Tesla bemutatta a Model Y és Model 3 Standard változatait, amelyek olcsóbbak, egyszerűbbek, ezzel a lépéssel az amerikai autógyártó a tömegpiac felé nyit, írja a Yahoo Finance.
Új nap, új rekord
Ma reggel is új csúcsra ment az arany árfolyama, tegnap először emelkedett 4000 dollár fölé, ma pedig már 4025 dollár felett is járt.
Kis lefordulás a világ tőzsdéin
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma vegyesek a mozgások, a Nikkei mérsékelten emelkedik, a Hang Seng és a CSI 300 esik.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek nem mutatnak érdemi elmozdulást.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar infláció és kormányzati szektor egyenlege érkezik. A választásokhoz közeledve egyre nagyobb kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés, így ezt az adatot kiemelt figyelem övezheti. A forint pedig nagyon erős időszakon van túl, amely elsősorban a kedvező kamatkülönbözetnek köszönhető. Ebben az egyenletben lényeges, hogy az infláció éppen milyen pályán halad.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,9 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 602,98
|-0,2%
|0,4%
|2,6%
|9,5%
|11,1%
|64,7%
|S&P 500
|6 714,59
|-0,4%
|0,4%
|3,6%
|14,2%
|17,9%
|96,4%
|Nasdaq
|24 840,23
|-0,6%
|0,6%
|5,0%
|18,2%
|25,5%
|115,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|47 950,88
|0,0%
|6,7%
|11,5%
|20,2%
|21,9%
|104,7%
|Hang Seng
|26 957,77
|0,0%
|0,4%
|6,1%
|34,4%
|16,7%
|11,2%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|0,0%
|4,0%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 385,78
|0,0%
|2,1%
|3,3%
|22,5%
|27,6%
|88,6%
|CAC
|7 974,85
|0,0%
|1,0%
|3,9%
|8,0%
|5,3%
|63,4%
|FTSE
|9 483,58
|0,0%
|1,4%
|3,0%
|16,0%
|14,2%
|59,5%
|FTSE MIB
|43 070,95
|-0,2%
|0,8%
|3,5%
|26,0%
|27,4%
|121,6%
|IBEX
|15 527
|-0,2%
|0,3%
|4,6%
|33,9%
|32,5%
|124,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|101 345,9
|1,4%
|2,5%
|-1,8%
|27,8%
|36,9%
|202,0%
|ATX
|4 703,24
|-0,6%
|1,5%
|2,3%
|28,4%
|30,2%
|116,4%
|PX
|2 358,83
|-0,8%
|1,2%
|3,2%
|34,0%
|48,0%
|170,1%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 650
|2,4%
|3,3%
|-1,5%
|36,7%
|59,6%
|194,1%
|Mol
|2 780
|0,9%
|3,0%
|-4,1%
|1,8%
|3,9%
|69,5%
|Richter
|10 240
|1,2%
|1,3%
|-0,3%
|-1,5%
|-8,2%
|57,4%
|Magyar Telekom
|1 802
|-1,0%
|1,6%
|-5,1%
|41,4%
|72,3%
|395,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|62,52
|0,0%
|-1,0%
|0,5%
|-13,7%
|-19,6%
|57,1%
|Brent
|65,49
|0,0%
|-2,4%
|-0,1%
|-12,4%
|-18,4%
|55,6%
|Arany
|3 986,98
|0,8%
|4,0%
|11,2%
|51,9%
|51,0%
|111,7%
|Devizák
|EURHUF
|393,2250
|1,1%
|0,9%
|0,1%
|-4,4%
|-2,2%
|9,6%
|USDHUF
|337,1271
|1,5%
|1,7%
|0,8%
|-15,1%
|-8,0%
|10,5%
|GBPHUF
|452,5901
|1,1%
|1,3%
|-0,1%
|-9,0%
|-5,6%
|14,8%
|EURUSD
|1,1664
|-0,4%
|-0,7%
|-0,6%
|12,6%
|6,3%
|-0,8%
|USDJPY
|149,9650
|0,0%
|1,5%
|2,0%
|-4,6%
|1,2%
|41,4%
|GBPUSD
|1,3433
|-0,3%
|-0,2%
|-0,7%
|7,3%
|2,7%
|4,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|121 395
|-2,7%
|6,4%
|9,7%
|28,6%
|95,1%
|1 037,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,11
|-0,8%
|-0,4%
|1,0%
|-10,1%
|2,2%
|424,1%
|10 éves német állampapírhozam
|2,67
|-0,3%
|-0,1%
|2,0%
|12,9%
|18,7%
|-641,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,87
|-0,3%
|-0,1%
|-4,6%
|3,8%
|3,9%
|185,1%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
