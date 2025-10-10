Trump megfenyegette Kínát, esnek a tőzsdék

Vegyes mozgások látszanak a nyitást követően az európai tőzsdéken, a Stoxx 600 tegnapi záróértékén áll, a DAX 0,2 százalékot emelkedett, míg az FTSE-100 0,1 százalékot esett. A CAC-40 0,2 százalékkal menetelt felfelé, a befektetők a franciaországi belpolitikai helyzetre fókuszálnak, a várakozások szerint ugyanis Emmanuel Macron hamarosan bejelenti az új miniszterelnököt.

Az európai tőzsdéken a főbb szektorok közül emelkednek a bankok és az autóipari részvények, jól teljesít a Stellantis, miután a társaság arról számolt be, hogy 13 százalékkal nőttek az eladásai a harmadik negyedévben. Gyengélkednek viszont a gyógyszergyártók, 1 százalékos eséssel nyitott az AstraZeneca és a Novo Nordisk is.