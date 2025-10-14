  • Megjelenítés
Nagy változás jön a budapesti reptér földi kiszolgálóinál
Nagy változás jön a budapesti reptér földi kiszolgálóinál

Sikeresen zárult az Airport Service Budapest Zrt. (AS Budapest) és a Menzies Aviation között egy évvel ezelőtt kötött tranzakciós megállapodás. Az egyezség értelmében az AS földi kiszolgálási és cargo tevékenységét 2025. október 1-től a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a Menzies Aviation veszi át, ezzel egyidejűleg az AS Budapest kisebbségi részesedést szerez a Menzies Aviation Hungary Kft.-ben, illetve a Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.-ben.

A két társaság között 2024-ben aláírt, idén szeptember 30-án zárult tranzakció értelmében az egyesült vállalat Menzies Aviation néven folytatja a földi kiszolgálás biztosítását, a földi rakománykezelési és a lounge-szolgáltatásokat a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Az AS Budapest több nagy légitársaság földi kiszolgálója a budapesti légikikötőben, míg a Menzies a világ vezető repülőtéri földi szolgáltató cégeinek egyike, világszerte több mint 350 repülőtéren, 65 országban van jelen. A felek között létrejött megállapodás részeként az AS Budapest munkatársainak a Menzies Aviation Hungary Kft.-nél és a Menzies Aviation Cargo Hungary Kft.-nél kínálnak új pozíciókat.

A repülőtereken a földi kiszolgáló cégek felelnek az utaskezeléstől kezdve, a repülőgépek takarításért, a csomagok be- és kipakolásáért, az utasok busszal való szállításáért és egyes biztonsági szolgáltatásokért, azaz lényegében mindenért, ami a velük szerződésben álló repülőtársaság gépével és utasaival a repülőterek területén, a földön történik.

Így a vállalatok együttesen havonta több mint 2500 járat és 12 ezer tonna áru kezelését végzi majd a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, több mint ezer fős munkatársi gárdára támaszkodva.

