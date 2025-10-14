  • Megjelenítés
Újabb fontos megállapodást kötött az Nvidia riválisa, ezúttal az egyik legfelkapottabb AI-céggel
Üzlet

Újabb fontos megállapodást kötött az Nvidia riválisa, ezúttal az egyik legfelkapottabb AI-céggel

Portfolio
Az Oracle Cloud Infrastructure 50 ezer AMD grafikus processzort telepít 2026 második felétől, ami újabb jele annak, hogy a felhőszolgáltatók egyre inkább alternatívákat keresnek az Nvidia piacvezető GPU-ival szemben a mesterséges intelligencia területén - írta meg a CNBC.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Úgy érezzük, hogy az ügyfelek nagyon jól fogadják majd az AMD-t, különösen a következtetési (inferencing) területen

- nyilatkozta Karan Batta, az Oracle Cloud Infrastructure alelnöke a CNBC-nek.

Az Oracle az AMD Instinct MI450 chipjeit fogja használni, amelyeket idén jelentettek be. Ezek az AMD első olyan AI chipjei, amelyek nagyobb, rack méretű rendszerbe építhetők, lehetővé téve 72 chip együttes működését, ami elengedhetetlen a legfejlettebb AI algoritmusok létrehozásához és telepítéséhez.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója Lisa Su AMD-vezérrel együtt jelentette be a terméket egy júniusi vállalati eseményen. Batta szerint "az AMD és az Nvidia is fantasztikus munkát végez, és mindkettőnek megvan a maga helye". Hozzátette, hogy az AMD szoftveres ökoszisztémája "kritikus fontosságú".

Ebben a hónapban az OpenAI több éves megállapodást kötött az AMD-vel processzorok beszerzésére, összesen hat gigawatt teljesítménynek megfelelő értékben, melyek telepítése 2026-tól kezdik. A megállapodás részeként, sikeres telepítés esetén, az OpenAI akár 160 millió AMD-részvényt is szerezhet, ami a vállalat körülbelül 10%-át jelenti.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzlet az OpenAI-nál: bevásárolhatja magát az AMD-be a ChatGPT fejlesztője

Szeptemberben az OpenAI ötéves felhőmegállapodást kötött az Oracle-lel, amely akár 300 milliárd dollárt is érhet. Az OpenAI korábban szorosan kötődött az Nvidiához, amelynek chipjeit a ChatGPT fejlesztéséhez használták.

Az Nvidia chipjei uralják az adatközponti GPU-k piacát, több mint 90%-os részesedéssel.

Az Nvidia szeptemberben be is fektetett az OpenAI-ba.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaügylet készül az AI-szektorban

Az OpenAI vezetői szerint azonban a vállalatnak a lehető legnagyobb számítási kapacitásra van szüksége, ami azt jelenti, hogy több beszállítótól is szüksége van AI chipekre. Az OpenAI a Broadcommal együttműködve saját AI chipek tervezésére is készül.

Az AMD árfolyama a nyitás előtt 3,1 százalékot emelkedett. Az Oracle ezzel szemben 1 százalékos mínuszban várja a nyitást.

P40HE0UW
Kapcsolódó cikkünk

Válaszúthoz közeledik a mesterséges intelligencia, sokan az összeomlástól tartanak

Megdöbbentő számok kerültek elő az idei sztárrészvénynél - Máris zuhan az értéke

Elég, ha az OpenAI megemlít egy cégnevet, azonnal kilő az árfolyam

Gigantikus tétet tesz a mesterséges intelligenciára a világ legnagyobb vagyonkezelője

Záporoznak a jó hírek az AI-ról, egy nap alatt 200 milliárd dollárt ugrott a chipgyártók értéke globálisan

Újabb megállapodásokat kötött az OpenAI, elszállt a chipgyártók árfolyama

Nulla bevétel, milliárdos ígéret – Így fújódik az AI-lufi

Gigantikus AI-beruházást jelentett be a Meta

Gigaügyletet jelentett be az Nvidia

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-111135513-arany-befektetés-bika-épület-művészet-szobor-tőzsde
Üzlet
Komolyan vette a vámfenyegetéseket Kína, esnek a tőzsdék
Pénzcentrum
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility