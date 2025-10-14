Újabb fontos megállapodást kötött az Nvidia riválisa, ezúttal az egyik legfelkapottabb AI-céggel

Úgy érezzük, hogy az ügyfelek nagyon jól fogadják majd az AMD-t, különösen a következtetési (inferencing) területen
- nyilatkozta Karan Batta, az Oracle Cloud Infrastructure alelnöke a CNBC-nek.
Az Oracle az AMD Instinct MI450 chipjeit fogja használni, amelyeket idén jelentettek be. Ezek az AMD első olyan AI chipjei, amelyek nagyobb, rack méretű rendszerbe építhetők, lehetővé téve 72 chip együttes működését, ami elengedhetetlen a legfejlettebb AI algoritmusok létrehozásához és telepítéséhez.
Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója Lisa Su AMD-vezérrel együtt jelentette be a terméket egy júniusi vállalati eseményen. Batta szerint "az AMD és az Nvidia is fantasztikus munkát végez, és mindkettőnek megvan a maga helye". Hozzátette, hogy az AMD szoftveres ökoszisztémája "kritikus fontosságú".
Ebben a hónapban az OpenAI több éves megállapodást kötött az AMD-vel processzorok beszerzésére, összesen hat gigawatt teljesítménynek megfelelő értékben, melyek telepítése 2026-tól kezdik. A megállapodás részeként, sikeres telepítés esetén, az OpenAI akár 160 millió AMD-részvényt is szerezhet, ami a vállalat körülbelül 10%-át jelenti.
Szeptemberben az OpenAI ötéves felhőmegállapodást kötött az Oracle-lel, amely akár 300 milliárd dollárt is érhet. Az OpenAI korábban szorosan kötődött az Nvidiához, amelynek chipjeit a ChatGPT fejlesztéséhez használták.
Az Nvidia chipjei uralják az adatközponti GPU-k piacát, több mint 90%-os részesedéssel.
Az Nvidia szeptemberben be is fektetett az OpenAI-ba.
Az OpenAI vezetői szerint azonban a vállalatnak a lehető legnagyobb számítási kapacitásra van szüksége, ami azt jelenti, hogy több beszállítótól is szüksége van AI chipekre. Az OpenAI a Broadcommal együttműködve saját AI chipek tervezésére is készül.
Az AMD árfolyama a nyitás előtt 3,1 százalékot emelkedett. Az Oracle ezzel szemben 1 százalékos mínuszban várja a nyitást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
