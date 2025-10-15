Új helyszínen jön a régió legnagyobb nemzetközi művészeti vására

2025. október 16. és 19. között 15. alkalommal fogadja a közönséget Közép- és Kelet-Európa legnagyobb nemzetközi képzőművészeti vására, az Art Market Budapest ezúttal új helyszínen, az MTK Sportpark nemrégiben átadott rendezvénycsarnokában és parkjában. Magyarország leggazdagabb kortárs képző- és fotóművészeti válogatása a világ mintegy huszonöt országából érkező közel kilencven kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel.

Az Art Market Budapest és partnerei jóvoltából Budapest az idei év októberében is Európa egyik legvonzóbb művészeti találkozóhelyeként, kortárs művészeti fővárosaként mutatkozik be és fogadja a látogatókat: miközben a vásár továbbra is a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelt képzőművészeti partnere, az Art Market Budapest és a Budapest Design Week is közösen lép fel annak érdekében, hogy a kortárs művészeti élet legjelentősebb hazai szereplőinek együttműködése tovább növelje Budapest kulturális turisztikai vonzerejét.

„Az idei Art Market Budapest egyik legjellemzőbb hívószava az újdonság. Az ilyen nagyszabású, rendszeresen megrendezésre kerülő események sikerének kulcsa, paradoxnak tűnő módon, az állandóság és a változás, a megbízhatóság és az újdonság erejével való hatni tudás. Miközben látogatóink nagy számban térnek szívesen vissza oda, ahol korábban jól érezték magukat, az izgalmat és vonzerőt leginkább növelő hatása az újdonságnak, a megújulásnak, a váratlan húzásoknak és meglepetéseknek van. Különösen igaz ez a 21. századra jellemző élményversenyben és kommunikációs zajban. Nálunk ezért a művészeti és társasági élmény folyamatos megújítása, fejlesztése állandó törekvés, ami az idei évben a kiállítótereinkben és programjainkban különösen látványossá válik.” – emelte ki Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója.

Art Market Budapest

A vásárra ezúttal a világ 4 kontinensének közel 25 országából érkező kiállítók hozzák el 500 feletti művész több ezer alkotását, a különleges gazdagságú kiállítási anyag az MTK Sportpark 11,000 négyzetméteres alapterületű rendezvénycsarnokában látható, ez egészül ki az épületet övező parkban 30 köztéri műalkotást felvonultató szoborparkkal. A teljes választék mintegy felét biztosító hazai kiállítók közül az Art Market Budapest két legnagyobb kiállítási standját Magyarország két kiemelkedő galériája, az acb Galéria és a Várfok Galéria foglalja el.

A vásár idei kiemelt komponenseként, regionális jelentőségű kezdeményezéseként a MOL – Új Európa Alapítvány és az Art Market Budapest együttműködésében NEW EUROPE néven a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogató nagyszabású program jön létre. Az idei évben első alkalommal az Art Market Budapest központi kiállítási szekciójában a házigazda magyar kiállítók közegében a NEW EUROPE programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, művészeivel és alkotásaikkal a vásár látogatói személyesen is megismerkedhetnek. A kiállítók között a Nyugat-Balkán legjelentősebb magángyűjtője által alapított Avantgarde Galéria, a régió legfontosabb fotógalériája, a Photon és a szerbiai galériák szövetségének egyik alapító-vezetője által létrehozott Bel Art is bemutatkozik, Szlovákiát a Dot.Contemporary, Romániát pedig a Viewing Room 17 galéria képviseli.

Art Market Budapest

Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest idén is várja a műfaj rajongóit, egyedülálló lehetőséget biztosítva a fotóművészet hazai és nemzetközi alkotóival és szakembereivel való találkozásra. A kiállítási anyagban a világ művészeti látásmódját a 20. században átformáló magyar világsztár születésének 130. évfordulója kapcsán Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékezünk, munkásságának rendkívüli, máig élő hatására 40 kortárs fotóművész alkotásaiból készült válogatás hívja fel a hazai és nemzetközi közönség figyelmét.

A köztéri szobrászat a művészeti élményhez jutás, a közönség és a művészet közötti kapcsolatépítés frontvonala, a vásár sCULTURE elnevezésű köztéri szoborkiállításán az MTK Sportpark által biztosított különleges helyszínen kortárs magyar művészek mintegy 30 alkotása várja a látogatókat Magyarországon egyedülálló, minden korábbinál nagyobb gazdagságban.

Majoros Áron Zsolt szobrászművész alkotása, MTK Sportpark

A legújabb, a közönség számára még ismeretlen művészeti tartalmak felszínre hozatala az Art Market Budapest kiemelt törekvése, küldetése és egyben egyik különleges vonzereje. Mindenki számára izgalmas meglepetésekkel szolgál, és egyúttal egyedülálló hangulatot teremt a vásár kiállítóterében az új, most piacra lépő alkotói generáció bemutatkozása. Az idei évben a Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, illetve izgalmas külföldi vendégként a Sziléziai Egyetem Kreatív Fotóművészeti Intézetének hallgatói mellett ezúttal a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja is csatlakozik, hogy a vásár kiállítói között széles választékban biztosítsa a fiatal művészekkel és alkotásaikkal való találkozás lehetőségét.

Az idei évben a már megszokottnak tekinthető zenei programelemeken kívül a társművészetek közül a cirkuszművészet társul kiemelt programelemként az alkotóművészetekhez, az Európában a maga műfajában vezető szerepet betöltő Fővárosi Nagycirkusz nagylelkű közreműködésével a vásár nyitvatartási ideje alatt mintegy 50 alkalommal, egyedülálló meglepetésként cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.

A gyermekek számára hagyományosan ingyenesen biztosított művészetpedagógiai program mellett 2025-ben újabb szolgáltatással bővül az Art Market Budapest kínálata: a vásár interaktív, játékos tárlatvezetésekkel várja a kortárs művészettel ismerkedni vágyó gyermekeket és családjaikat.

Címlapkép forrása: Art Market Budapest