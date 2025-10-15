Új helyszínen jön a régió legnagyobb nemzetközi művészeti vására

Az Art Market Budapest és partnerei jóvoltából Budapest az idei év októberében is Európa egyik legvonzóbb művészeti találkozóhelyeként, kortárs művészeti fővárosaként mutatkozik be és fogadja a látogatókat: miközben a vásár továbbra is a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kiemelt képzőművészeti partnere, az Art Market Budapest és a Budapest Design Week is közösen lép fel annak érdekében, hogy a kortárs művészeti élet legjelentősebb hazai szereplőinek együttműködése tovább növelje Budapest kulturális turisztikai vonzerejét.
„Az idei Art Market Budapest egyik legjellemzőbb hívószava az újdonság. Az ilyen nagyszabású, rendszeresen megrendezésre kerülő események sikerének kulcsa, paradoxnak tűnő módon, az állandóság és a változás, a megbízhatóság és az újdonság erejével való hatni tudás. Miközben látogatóink nagy számban térnek szívesen vissza oda, ahol korábban jól érezték magukat, az izgalmat és vonzerőt leginkább növelő hatása az újdonságnak, a megújulásnak, a váratlan húzásoknak és meglepetéseknek van. Különösen igaz ez a 21. századra jellemző élményversenyben és kommunikációs zajban. Nálunk ezért a művészeti és társasági élmény folyamatos megújítása, fejlesztése állandó törekvés, ami az idei évben a kiállítótereinkben és programjainkban különösen látványossá válik.” – emelte ki Ledényi Attila, az Art Market Budapest alapító-igazgatója.
A vásárra ezúttal a világ 4 kontinensének közel 25 országából érkező kiállítók hozzák el 500 feletti művész több ezer alkotását, a különleges gazdagságú kiállítási anyag az MTK Sportpark 11,000 négyzetméteres alapterületű rendezvénycsarnokában látható, ez egészül ki az épületet övező parkban 30 köztéri műalkotást felvonultató szoborparkkal. A teljes választék mintegy felét biztosító hazai kiállítók közül az Art Market Budapest két legnagyobb kiállítási standját Magyarország két kiemelkedő galériája, az acb Galéria és a Várfok Galéria foglalja el.
A vásár idei kiemelt komponenseként, regionális jelentőségű kezdeményezéseként a MOL – Új Európa Alapítvány és az Art Market Budapest együttműködésében NEW EUROPE néven a közép-európai kortárs művészetet és a regionális művészeti összefogást támogató nagyszabású program jön létre. Az idei évben első alkalommal az Art Market Budapest központi kiállítási szekciójában a házigazda magyar kiállítók közegében a NEW EUROPE programba meghívott horvát, román, szerb, szlovák és szlovén galériák kiállítási standjain a régió művészeti vezetőivel, művészeivel és alkotásaikkal a vásár látogatói személyesen is megismerkedhetnek. A kiállítók között a Nyugat-Balkán legjelentősebb magángyűjtője által alapított Avantgarde Galéria, a régió legfontosabb fotógalériája, a Photon és a szerbiai galériák szövetségének egyik alapító-vezetője által létrehozott Bel Art is bemutatkozik, Szlovákiát a Dot.Contemporary, Romániát pedig a Viewing Room 17 galéria képviseli.
Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásáraként az Art Market Budapest 2014-ben alapított fotószekciója, az Art Photo Budapest idén is várja a műfaj rajongóit, egyedülálló lehetőséget biztosítva a fotóművészet hazai és nemzetközi alkotóival és szakembereivel való találkozásra. A kiállítási anyagban a világ művészeti látásmódját a 20. században átformáló magyar világsztár születésének 130. évfordulója kapcsán Moholy-Nagy Lászlóról is megemlékezünk, munkásságának rendkívüli, máig élő hatására 40 kortárs fotóművész alkotásaiból készült válogatás hívja fel a hazai és nemzetközi közönség figyelmét.
A köztéri szobrászat a művészeti élményhez jutás, a közönség és a művészet közötti kapcsolatépítés frontvonala, a vásár sCULTURE elnevezésű köztéri szoborkiállításán az MTK Sportpark által biztosított különleges helyszínen kortárs magyar művészek mintegy 30 alkotása várja a látogatókat Magyarországon egyedülálló, minden korábbinál nagyobb gazdagságban.
A legújabb, a közönség számára még ismeretlen művészeti tartalmak felszínre hozatala az Art Market Budapest kiemelt törekvése, küldetése és egyben egyik különleges vonzereje. Mindenki számára izgalmas meglepetésekkel szolgál, és egyúttal egyedülálló hangulatot teremt a vásár kiállítóterében az új, most piacra lépő alkotói generáció bemutatkozása. Az idei évben a Képzőművészeti Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara, illetve izgalmas külföldi vendégként a Sziléziai Egyetem Kreatív Fotóművészeti Intézetének hallgatói mellett ezúttal a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja is csatlakozik, hogy a vásár kiállítói között széles választékban biztosítsa a fiatal művészekkel és alkotásaikkal való találkozás lehetőségét.
Az idei évben a már megszokottnak tekinthető zenei programelemeken kívül a társművészetek közül a cirkuszművészet társul kiemelt programelemként az alkotóművészetekhez, az Európában a maga műfajában vezető szerepet betöltő Fővárosi Nagycirkusz nagylelkű közreműködésével a vásár nyitvatartási ideje alatt mintegy 50 alkalommal, egyedülálló meglepetésként cirkuszművészek, köztük légi akrobaták fellépéseit élvezheti a közönség.
A gyermekek számára hagyományosan ingyenesen biztosított művészetpedagógiai program mellett 2025-ben újabb szolgáltatással bővül az Art Market Budapest kínálata: a vásár interaktív, játékos tárlatvezetésekkel várja a kortárs művészettel ismerkedni vágyó gyermekeket és családjaikat.
Címlapkép forrása: Art Market Budapest
A mindent meghatározó döntés - Profi befektetők mondják el, mi vár a piacokra
Érkezik a Portfolio következő online befektetői klubja.
Még csak most kezdődik igazán Ukrajna felfegyverzése? Trump jobbkeze fegyverdömpingre számít a béke érdekében
"Békét akkor érsz el, ha erős vagy."
Új szerepkörben bukkant fel a legendás amerikai A-10C Warthog csatarepülőgép: odacsapnak a UAV-knak
Ráadásul kifejezetten olcsón.
Nem kellene válogatás nélkül lelőni az orosz gépeket? Megszólalt a NATO erős embere az Európát nyugtalanító behatolásokról
Másképp kell világossá tenni Moszkvának, hogy ez nem mehet így tovább.
Teljesen új Aldi-üzlet nyílt
Mutatjuk a részleteket!
Jó hír a nyugdíjasoknak, máig megkapják a népszerű pluszjuttatást
Aki még nem kapta meg, ma biztosan sorra kerül.
Tényleg közeleg a nagy összeomlás? Mutatunk 4 dolgot, ami nagyon más most, mint a dotkom-lufi idején
A Bank of America elemzői szerint.
Váratlanul jó híreket közölt a Louis Vuitton tulajdonosa
Itt a fordulat?
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?
Áttörés jöhet az agykutatásban – eddig ilyet csak filmekben láttunk
Rózsa Balázzsal, a BrainVisionCenter alapítójával beszélgettünk.