Történetének legnagyobb termékoffenzívájára készül a Mercedes-Benz
MTI
Javítja a gyártási hatékonyságát a Mercedes-Benz, hogy felkészítse az üzemeit a vállalt történetének eddigi legátfogóbb termékoffenzívájára - közölte a társaság pénteken.

A német autógyártó több mint 2 milliárd euróból korszerűsíti az európai gyárait, az automatizálástól és a digitalizációtól 10 százalékos költségcsökkenést várnak.

A Next Level Production program a közlemény szerint rugalmasabbá és fenntarthatóbbá teszi a termelést a cégnél, amely arra készül, hogy több mint 40 jármű gyártását kezdi meg az üzemeiben a következő 3 év során. A rugalmasság és alkalmazkodóképesség javításával gyorsabban lehet reagálni a geopolitikai kihívásokra is - írták.

Hangsúlyozták egyúttal, hogy a Mercedes-Benz megerősíti Németországot ipari helyszínként a globális gyártási stratégiában, de Magyarországnak is fontos szerep juthat, a termékoffenzíva ugyanis a brémai mellett a kecskeméti gyárban kezdődhet el új modellek gyártásával 2026 első félévében. A kínai piacra szánt hosszú tengelytávú változatok gyártását a pekingi üzemben későbbre tervezik.

A Mercedes-Benz 2012 óta gyárt járműveket Magyarországon, egy éve már a kétmilliomodik autó készült el az itteni üzemben. A vállalat a korábbi közleményei alapján számos nehézséggel szembesül az utóbbi időben, eladásai a második negyedében 9 százalékkal csökkentek, de a kecskeméti üzem gyártási kapacitása a cég újabb beruházásnak köszönhetően évi 300 ezresre nőhet.

