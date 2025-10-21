  • Megjelenítés
Chiphiány miatt leállhat a termelés az európai autóiparban
Chiphiány miatt leállhat a termelés az európai autóiparban

A Nexperia félvezető-szállításainak akadozása miatt a Német Autóipari Szövetség (VDA) rövid távon jelentős termeléskorlátozásokra, sőt leállásokra is figyelmeztet az európai autóiparban - írja a Handelsblatt.

Az autóipar amúgy is feszült helyzete tovább romlik a Nexperia chipellátási zavarai miatt. Hildegard Müller, a Német Autóipari Szövetség (VDA) elnöke kedden közölte, hogy a fennakadások jelentős termelési korlátozásokhoz, sőt akár termelésleállásokhoz vezethetnek a közeljövőben.

A VDA a vállalatokkal, a szövetségi kormánnyal és az Európai Bizottsággal együttműködve gyors és pragmatikus megoldásokat keres. Szakértők szerint a Nexperia évente mintegy 63 milliárd alkatrészt szállít kizárólag az autóiparnak.

Hollandia néhány napja állami felügyelet alá vonta a Nexperiát, hogy megakadályozza fontos technológiák átadását kínai anyavállalatának, a Wingtechnek. Ezt követően a pekingi kormány megtiltotta egyes Nexperia-alkatrészek kivitelét.

Bár a félvezetők többségét Európában gyártják, a csomagolás és a további feldolgozás Kínában történik.

Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) riasztást adott ki: a járműgyártók készletei csak néhány hétre elegendők.

A Bild iparági forrásokra hivatkozva kedden arról írt, hogy a Volkswagen a chiphiány miatt leállítaná a termelést wolfsburgi főüzemében, többek között a Golf esetében is. Az autógyártó ugyanakkor közölte, hogy a Golf és a Tiguan gyártásának felfüggesztése előre tervezett volt, és nem függ össze a Nexperia-üggyel.

