Felemás zárás az amerikai tőzsdéken, beszakadt az arany

Felemás zárás
Vegyes elmozdulásokkal zártak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,5 százalékot emelkedett, az S&P 500 lényegében stagnált, a Nasdaq pedig 0,2 százalékos eséssel fejezte be a napot. A nap nagy vesztese az arany, melynek árfolyama 5,7 százalékos mínuszban van jelenleg, míg az ezüst 7,7 százalékot zuhant.
Gigantikus médiaüzlet készül: eladósorba került a Warner Bros. Discovery
A Warner Bros. Discovery jelezte, hogy nyitott a vállalat esetleges eladására, és kiterjeszti stratégiai felülvizsgálatát; a hírre a részvény árfolyama mintegy 10 százalékkal emelkedett - jelentette a Cnbc.
Óriási meglepetés a General Motosnál, széttépik a részvényt
A General Motors megemelte 2025-ös pénzügyi előrejelzését, miután harmadik negyedéves számai felülmúlták az elemzői várakozásokat, és csökkentette az idei vámterhek becsült hatását. A részvény közel 16%-ot ugrott - számolt be a Cnbc.
Kis emelkedés
A Dow vezetésével továbbra is többnyire emelkedésben vannak az amerikai tőzsdék, a Dow 0,6 százalékos, az S&P 500 pedig 0,1 százalékos pluszban van, a Nasdaq azonban 0,1 százalékot esett.
Elon Musk legyőzésére készül három európai nagyvállalat: jelentős egyesülés jöhet az űripariban
A Leonardo igazgatósága kedden napirendre vette a Thales-szal és az Airbusszal közösen létrehozandó európai műholdgyártó cég előzetes megállapodását; a felek akár szerdán jelezhetik, hogy folytatják a veszteséges űripari üzletágak összevonásának előkészítését.
Nagy mozgások voltak ma a magyar tőzsdén
Eséssel zárta a napot a magyar tőzsde, miközben néhány egyedi papír jelentős elmozdulásokat produkált. A Rába folytatta a ralit, miközben a 4iG árfolyama beszakadt az elmúlt időszak meredek emelkedése után.
Nagy veszélybe került a pénzed, épp most ért véget az elmúlt évtizedek legnagyobb menetelése
Valóságos őrület alakult ki az elmúlt hetekben az év egyik legjobb befektetésénél. Ráadásul most egy nagyon veszélyes folyamat indult el a piacon, ami komoly veszélybe sodorja a pénzedet is. Elemzésünkben ezzel a folyamattal, és lehetséges kimeneteleivel fogunk foglalkozni. Emellett pedig több fontos következtetést is levonunk.
Stratégiai megállapodást kötött a Waberer's: Budapest közelében épülhet az új Selyemút európai kapuja
Stratégiai együttműködési megállapodást írt alá a Waberer’s Csoport a KTZ Express-szel, amely a kazah állami vasúttársaság nemzetközi intermodális logisztikai leányvállalata. A megállapodás célja, hogy a felek közös vállalatot hozzanak létre egy, Budapest térségében megvalósuló intermodális terminál, gyűjtőpont fejlesztésére és üzemeltetésére. A terminál a Transzkaszpi Nemzetközi Szállítási Útvonal (másnéven Middle Corridor) – az új Selyemút – európai végpontjaként, logisztikai hubjaként szolgál majd. A fejlesztés mellett a felek abban is megállapodtak, hogy a Kínából Európába irányuló konténerforgalmat közösen bonyolítják le, a Waberer’s Csoport végezheti az Európán belüli vasúti és közúti szállítási feladatokat, míg a KTZ az ázsiai szállítási útvonalakért felelős.
Kilőtt a General Motors
A General Motors a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeket közölt, ezért megemelte a 2025-ös pénzügyi előrejelzését. Ennek örülnek a befektetők,
már 13 százalékos pluszban van a jegyzés.
A mostani emelkedés következtében egyébként egészen 2022 január óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam.
Kis mozgások Amerikában
A nyitást követően a Dow 0,1 százalékos pluszban van, az S&P 500 stagnál, a Nadaq pedig 0,2 százalékos mínuszban van.
Itt a Mol bejelentése: sikerült eloltani a tüzet!
Sikerült eloltani a tüzet a Dunai Finomító AV3 üzemében - közölte a Mol.
Hirtelen lefordult a 4iG
A 4iG árfolyama 10 százalékos mínuszba került, holott napon belül már volt 10 százalék feletti pluszban is az árfolyam.
Itt az újabb emelés! Már megint egy magas célár jött ki az OTP-re
42 százalékot emelkedett csak idén az OTP árfolyama, amivel a legjobban teljesítő hazai blue chip, és általában is az egyik legjobban teljesítő magyar részvény 2025-ben. Ma egy jó hírt is kaptak az OTP befektetői: újabb magas célár érkezett a papírokra.
Augusztus óta nem látott szinten a Duna House
A Wood megemelte a Duna House részvényeire vonatkozó célárát, ennek hatására pedig szép emelkedést láthatunk ma a papírban. Jelenleg 6 százalékos pluszban van az árfolyam, ezzel pedig augusztus óta nem látott csúcsra emelkedtek a cég papírjia.
Kis felpattanás a Molnál
2 százalékos mínuszban is volt már a Mol árfolyama ma a Százhalombattai balesetet követően, jelenelg 0,9 százalékos az esés mértéke.
Valósággal felrobbant a Rába árfolyama - Mi áll a háttérben?
Második napja megállás nélkül emeledik a Rába. Csak ma több mint 30 százalékos pluszban van az árfolyam, éppen ezért megnéztük, hogy pontosan mi is állhat a rendkívüli emelkedés hátterében, kicsit pedig a grafikonokkal is foglalkoztunk.
Már 30 százalékos pluszban a Rába
Tovább száguld a Rába: már 30 százalékos pluszban van az árfolyam.
Szélparkot vett az Alteo
Az Alteo bejelentette, hogy élve vételi jogával 100 százalékos tulajdonosává vált a Mecséri Szélpark Kft.-nek.
Mol: jelenleg nincs semmilyen arra utaló jel, hogy külső beavatkozás történt volna
Hétfő éjjel tűz keletkezett a Mol Dunai Finomítójának AV3-as desztillációs üzemében Százhalombattán – erősítette meg a vállalat kedd délelőtti sajtótájékoztatóján. Az eseményen Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője és Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója számolt be a részletekről.
Tovább száguld a Rába és a 4iG
Nagy forgalom mellett száguld a 4iG és a Rába is, előbbi már 8,5, utóbbi pedig 20,2 százalékos pluszban van.
Sajtótájékoztatót tart a Mol
Az olajtársaság kedd délelőtt 11 órakor a Mol Campuson rövid sajtótájékoztatót tart az eset kapcsán, ahol jelen lesz Bakos Piroska, a Mol Magyarország szóvivője, valamint Pulay Krisztián, a Mol-csoport Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója. Az eseményről tudósítunk.
Korrekció az aranynál
Az elmúlt hetek parabolikus emelkedését követően igencsak túlfeszítetté vált az arany, péntek után pedig kedden is gyors esést láthatunk.
Már 2,3 százalékos mínuszban van a fém jegyzése:
Rába rakéta
Elképesztő nagyot megy a Rába, a tegnapi 16 után ma már 21 százalék pluszban áll az árfolyam. A 4iG felvásárlás után a befektetők azt árazzák, hogy komoly hadiipari kompetenciákat építenek ki a cégnél.
Közben a 4iG-t is tépik, már 7 százalék pluszban is állt az árfolyam.
Egyre közelebb a történelmi csúcshoz az OTP
Augusztus közepén 31 ezer forinton ért el új történelmi csúcsot az OTP, ma pedig egészen közel került hozzá, a nap elején 30 890 forinton is állt a jegyzés. A jó tőkepiaci hangulat és az ukrajnai háborúval kapcsolatos közelgő budapesti béketárgyalás megmozgatta a befektetők fantáziáját.
Kis plusszok
Mérsékelten emelkednek az európai tőzsdék kedden, a német DAX és a francia CAC 0,1 százalék pluszban áll, de kitart a jó hangulat a régiós tőzsdéken is, a lengyel, az osztrák és a cseh tőzsde 0,2-0,4 százalékot emelkedett. A magyar BUX index 0,1 százalék pluszban áll, annak ellenére, hogy a százhalombattai tűzeset miatt a Mol árfolyama 1,3 százalékot esett.
Itt a Mol tájékoztatása
Hétfőn este kigyulladt egy alapanyag-feldolgozó üzem Százhalombattán. Ezzel kapcsolatban közleményt tett közzé a Mol, amiben azt írják, hogy tűz a Dunai Finomító AV3-as üzemében tört ki. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, és jelenleg is dolgoznak a terület biztosításán. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát a Mol vizsgálja. Az érintett üzemekben a vészhelyzeti protokoll szerint járnak el, a kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan visszaindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. A következő időszakban a belföldi ellátásra fognak koncentrálni, és mérlegelik a stratégiai készlet felhasználásának szükségességét is. A hatóságok folyamatosan monitorozzák a levegő minőségét, és egészségügyi határérték feletti értéket nem mértek. A belföldi üzemanyagellátás biztosított, a helyzetről folyamatosan tájékoztat a Mol.
A reggeli 1,5 után jelenleg 1,2 százalék mínuszban áll a Mol árfolyama.
Masszív céláremelés jött a Duna House-ra
Erős alapfolyamatok, gyorsan növekvő jelzálogpiacok és lehetséges akvizíciók adhatnak új lendületet a Duna House (DH) részvényének, ez derül ki a Wood legfrissebb elemzéséből. A társaság fő piacain, Olaszországban, Lengyelországban és Magyarországon egyszerre tapasztalható élénkülés a lakáspiacon és a hitelközvetítésben, ami jelentős profitnövekedést vetít előre. A Wood alaposan megemelte a DH-ra vonatkozó célárát.
Száguld a Rába
Ma is nagyot megy a Rába, a tegnapi 16 százalék után ma újabb 9 százalékot emelkedett, ezzel idén már 127 százalékot emelkedett az árfolyama. A befektetők fantáziáját az mozgatta meg, hogy a 4iG többségi tulajdonrészt szerez a gépgyártóban, és komoly hadiipari kompetenciákat építenek ki a cégnél.
Hullámzó kereskedés
Mind a 4 hazai blue chip eséssel nyitott, azóta az OTP és a Magyar Telekom már kis pluszban áll, a százhalombattai tűzeset miatt a Mol 1 százalék feletti mínuszban áll, és 0,4 százalékot esett a Richter. A BUX index 0,2 százalékkal került lejjebb.
Esik a Mol
Közel 1,5 százalék mínuszban nyitott a Mol árfolyama, miután hétfőn tűz ütött ki a százhalombattai olajfinomítóban.
Egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki Százhalombattán. A helyszínre elsőként a Mol létesítményi tűzoltói érkeztek ki, az esethez érdi, törökbálinti, fővárosi, szigetszentmiklósi hivatásos tűzoltókat, a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a fővárosi és a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok hab- és vízágyúkkal oltják a tüzet. Személyi sérülés nem történt, a baleset pontos okát vizsgálják.
Fontos megállapodás az Egyesült Államok és Ausztrália között - Szárnyalnak a ritkaföldfém-részvények
Szárnyalnak az ausztrál ritkaföldfém- és kritikus nyersanyag-termelők részvényei kedden, miután az Egyesült Államok és Ausztrália bejelentett egy akár 8,5 milliárd dollár értékű ásványianyag-megállapodást, írja a CNBC.
A kormányzati leállás miatt még a Magnum jégkrémgyártó tőzsdei bevezetése is csúszik
Az amerikai kormányzati leállás újabb globális nagyvállalat terveit húzta keresztbe. Az Unilever kénytelen volt módosítani a Magnum jégkrémmárka leválasztásának menetrendjét, ez pedig a tőzsdei bevezetést is érintheti, írja a Bloomberg.
Jó a hangulat
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,1 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 1,3 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel a Nikkei 0,19 százalékos pluszban van, a Hang Seng 1,48 százalékos pluszban áll, míg a CSI 300 0,45 százalékot esett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,44 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,31 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,64 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,08 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,08 százalékot eshet, míg a Nasdaq 0,11 százalék mínuszban nyithat.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,5 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 9,8 százalékos emelkedéssel a Dow Jones index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 41,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 0,5 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 65,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 706,58
|1,1%
|1,4%
|0,8%
|9,8%
|7,9%
|65,0%
|S&P 500
|6 735,13
|1,1%
|1,2%
|1,1%
|14,5%
|14,8%
|95,6%
|Nasdaq
|25 141,02
|1,3%
|1,6%
|2,1%
|19,6%
|23,7%
|115,3%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|49 185,5
|3,4%
|2,3%
|9,2%
|23,3%
|26,2%
|108,7%
|Hang Seng
|25 858,83
|2,4%
|-0,1%
|-2,6%
|28,9%
|24,3%
|5,2%
|CSI 300
|4 538,22
|0,5%
|-1,2%
|0,8%
|15,3%
|15,6%
|-5,3%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 258,8
|1,8%
|-0,5%
|2,6%
|21,8%
|23,4%
|90,5%
|CAC
|8 206,07
|0,4%
|3,4%
|4,5%
|11,2%
|7,8%
|66,5%
|FTSE
|9 403,57
|0,5%
|-0,4%
|2,0%
|15,1%
|12,5%
|59,7%
|FTSE MIB
|42 392,36
|1,5%
|0,5%
|0,2%
|24,0%
|20,4%
|117,6%
|IBEX
|15 828,3
|1,5%
|1,8%
|3,7%
|36,5%
|32,7%
|128,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|103 789,8
|0,8%
|1,2%
|3,7%
|30,8%
|39,8%
|208,0%
|ATX
|4 612,7
|0,7%
|-2,5%
|-0,3%
|25,9%
|27,2%
|110,2%
|PX
|2 342,33
|0,1%
|-1,4%
|2,1%
|33,1%
|43,9%
|169,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 650
|1,1%
|1,8%
|4,2%
|41,3%
|61,9%
|205,6%
|Mol
|2 770
|0,9%
|-0,9%
|-0,1%
|1,5%
|4,8%
|69,3%
|Richter
|10 350
|-0,1%
|-0,8%
|5,7%
|-0,5%
|-5,6%
|52,9%
|Magyar Telekom
|1 772
|-0,8%
|-1,2%
|-4,1%
|39,1%
|65,0%
|404,8%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,34
|0,1%
|-2,4%
|-7,4%
|-19,5%
|-16,4%
|40,4%
|Brent
|61,06
|-0,4%
|-3,6%
|-8,5%
|-18,3%
|-16,0%
|41,3%
|Arany
|4 346,5
|2,5%
|6,1%
|18,4%
|65,6%
|59,9%
|127,8%
|Devizák
|EURHUF
|388,6750
|-0,2%
|-0,9%
|-0,5%
|-5,5%
|-2,8%
|6,7%
|USDHUF
|333,5121
|-0,1%
|-1,6%
|0,4%
|-16,0%
|-9,4%
|8,3%
|GBPHUF
|447,7949
|-0,2%
|-0,8%
|0,0%
|-10,0%
|-6,8%
|12,7%
|EURUSD
|1,1654
|-0,1%
|0,8%
|-0,9%
|12,5%
|7,3%
|-1,5%
|USDJPY
|150,4250
|0,0%
|-1,3%
|1,7%
|-4,3%
|0,5%
|42,5%
|GBPUSD
|1,3416
|0,2%
|0,7%
|-0,5%
|7,1%
|2,9%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 580
|3,9%
|-4,1%
|-4,4%
|17,2%
|61,6%
|827,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|3,97
|-0,5%
|-1,8%
|-3,4%
|-13,3%
|-2,7%
|397,4%
|10 éves német állampapírhozam
|2,55
|0,3%
|-1,8%
|-5,9%
|7,7%
|16,6%
|-522,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,85
|0,0%
|0,0%
|-1,3%
|3,5%
|3,0%
|195,3%
