Felemás zárás az amerikai tőzsdéken, beszakadt az arany

A General Motors a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeket közölt, ezért megemelte a 2025-ös pénzügyi előrejelzését. Ennek örülnek a befektetők,

már 13 százalékos pluszban van a jegyzés.

A mostani emelkedés következtében egyébként egészen 2022 január óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam.